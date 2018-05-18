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Популярную певицу засмеяли за аномально большие ступни
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Популярную певицу засмеяли за аномально большие ступни 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американская певица и актриса Зендая (Zendaya) выложила фотографию с любимой собакой, однако пользователи обратили внимание на ее аномально большие ноги. Снимок был опубликован на странице певицы в Twitter.
На нескольких фото Зендая в купальнике обнимает своего пса по кличке Нун. Звезда заявила, что раньше собака боялась даже приближаться к воде, однако в этот раз Нун сделал первый шаг самостоятельно. Несмотря на то, что девушка пыталась сделать акцент на питомце, подписчики смотрели только на тело певицы.
Одна из посетительниц страницы по имени Джада Паттерсон (Jada Patterson) обрезала фотографию и выложила версию снимка, на котором ступни Зендаи выглядели аномально большими. Возможно, подписчица слегка отретушировала фотографию. Однако даже на оригинальном изображении ноги выглядят непропорциональными. Вероятнее всего, виной всему стала иллюзия, возникшая в результате преломления света, так как ноги Зендаи находились в воде. Тем не менее этот факт не остановил пользователей от шквала шуток в адрес певицы.
«Не вижу никакой разницы»
«Вода иногда бывает жестока»
«Ее пальцы пытаются сбежать со ступни»
Через некоторое время после появления огромного количества обидных шуток Зендая удалила оригинальный твит, но позже все-таки вернула его.
Ранее пользователи сети посмеялись над ребенком, который испортил романтичное предложение руки и сердца. Мальчик снял штаны и сходил «по-маленькому», пока его отец признавался женщине в любви.
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