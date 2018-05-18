Суставы болят. Как не стать жертвой своего огорода

Лето вступает в свои права. А вместе с ним дачный сезон набирает обороты. Как садоводу распознать тревожные симптомы опасных болезней? Что облегчит жизнь любителю покопаться на грядках? Об этом «АиФ-Челябинск» спросил у врачей. Врач общей практики Оксана Викторова дала 12 советов садоводам.

Работы в саду задействуют многие группы мышц. Чтобы не болели колени и нСохранить и не закрыватье ныла поясница, нужно знать несколько простых правил.

Главный принцип садовых работ — «не переусердствовать», лучше обойтись без героизма. Не стоит ставить себе грандиозных планов — прополоть за день 10 грядок, окучить непременно 6 соток картошки.

1. Разминка обязательно

Начиная работу в саду, вспомните о главном правиле спортсменов. Залог хорошей тренировки — хорошая разминка. Приступая к длительной монотонной работе сделайте несколько знакомых вам упражнений. Повращайте головой, плечевыми, локтевыми суставами рук, разомните запястья. Дайте разогреться и суставам ног — сделайте вращения тазом, коленями, разомните голеностоп.

2. Опасные симптомы

Работая в саду, не терпите боль, не копите усталость. Опасными симптомами также считается внезапная одышка или приступ пота, пятна перед глазами или головокружение.

3. Вода во благо

Пить во время работы лучше не больше обычного и при этом маленькими глотками.

4. Перчатки, табурет, тонометр

Перед выходом в огород позаботьтесь не только о перчатках для рук, возьмите с собой панаму. Она защитит от солнечных лучей, большие поля создадут дополнительную тень. А также пригодятся наколенники и скамейка.

5. Сверяемся по солнцу

Лучшим временем для работы в саду считаются утренние часы до полудня и вечерние часы после и перед закатом солнца.

6. Болит поясница

После продолжительной работы в огороде многие замечают боль в пояснице. Это свидетельствует о длительном напряжении нижних мышц спины. Их функция в организме — поддерживать тело человека в вертикальном положении. Чтобы поясница не болела, рекомендуется каждый час давать пояснице отдохнуть. Поработав 45-50 минут, сделайте перерыв, пройдитесь, сделайте наклоны в стороны, хорошенько потянитесь.

7. Поднимаем тяжести правильно

Чтобы перенести или поднять предмет, который больше четверти вашей собственной массы тела, позовите на помощь соседа или родственника, по возможности используйте тачку. Не нужно ставить рекорды.

Если собираетесь поднять что-то тяжелое, будь то ведро с водой, мешок песка или цемента позаботьтесь о спине. Перед началом подъема расставьте ноги на ширину плеч, присядьте как можно ближе к предмету подъёма, спину всегда держите прямой. Обхватив предмет руками, напрягите мышцы живота, и только после этого медленно встаньте.

Поднятие тяжести с наклоном вперед может показаться более легким, но это чревато тем, что вы надорвете мышцы спины и потом долго не сможете работать в огороде. Неправильное поднятие тяжестей может спровоцировать появление грыжи.

8. Копаем без боли

Техника правильной копки земли выработана многими поколениями садоводов. Чтобы не «разбудить» радикулит, копать землю следует также держа спину прямой. Напрягаться и работать должны только руки, а не всё тело. Это же правило действует при работе граблями. Важно, чтобы садовый инвентарь был удобен. Лопаты и грабли должны быть не слишком тяжелые, с подходящими по длине черенками. Принято считать, что правильный черенок должен быть до плеча своему хозяину. Меняя позу, не делайте резких движений, чтобы избежать так называемых прострелов и спазма мышц.

9. Прополка без устали

Прополка грядок едва ли не самое болезненное огородное действо. От долгого стояния с в позе «наклона» болит не только спина, но шея. Полоть грядки вручную в положении стоя (когда вы орудуете тяпкой на длинном черенке) крайне опасно. Кровь приливает к голове. Интенсивная солнечная инсоляция и жара приводят к расширению поверхностных кровеносных сосудов и повышению нагрузки на сердце. Хорошей привычкой перед работой в саду должно стать правило измерять артериальное давление. Если показатели больше, чем 140/90, то работы в саду лучше отложить.

Ручную прополку правильнее проводить в положении сидя и на четвереньках. Хорошими помощниками станут специальные скамеечки или садовые наколенники. Ваше тело скажет вам спасибо, если вы будете чередовать позы при длительной прополке грядок. Половину грядки можно прополоть сидя на табуреточке или на том же садовом ведре, а половину стоя на четвереньках.

10. Если варикоз

Если у вас варикоз, то работать сидя на корточках очень опасно. В таком положении пережимаются кровеносные сосуды, идущие по задней поверхности бедра. Как следствие, увеличивается давление внутри вен голени, а это влечет расширение вен нижних конечностей. Чтобы избежать обострения заболевания тромбофлебита, лучше работать стоя на четвереньках в перчатках и наколенниках. Во время работы не забывайте надевать компрессионное колготы или бинтовать голени эластичным бинтом. Каждые полчаса вставайте на ноги и делайте любые упражнения для ног.

11. Мышцы простыли

Старайтесь не переохлаждать «проблемные» места. Холодный душ или купание в бассейне после работы в саду может способствовать обострению радикулита и остеохондроза. Если боль в спине все же сковала и не отступает, нужно ограничить физическую активность, смазать больное место обезболивающей и согревающей мазью и тепло укутать поясницу. Мышечный спазм пройдет.

Если боль вызвана ущемлением и отеком нервных корешков, то может отдавать в ногу, сопровождаться онемением и слабостью в конечности. Такая боль не проходит, а иногда даже усиливается при согревании поясницы. Как правило, в таких случаях приходится прибегать к помощи врача, уколам и другому интенсивному лечению.

12. Болят плечи

Многие садоводы жалуются на боли в плечевых суставах, вызванные повышением нагрузки на их связочный аппарат. Стоит как следует поорудовать лопатой, тяпкой или граблями, потаскать тяжелые ведра и подергать траву, как ноющая тупая боль то и дело напоминает о себе в течение дня и не дает спокойно спать по ночам. Болевой синдром при этом не сильно выражен, но его навязчивость изнуряет, не помогают даже обезболивающие. Выход один — прекратить нагружать плечо и ждать. Облегчить страдания поможет массаж полотенцем и холодные компрессы.