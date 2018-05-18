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Надежду Сысоеву довели до слез на красной дорожке
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Надежду Сысоеву довели до слез на красной дорожке 

Russianshowbiz.info 34 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Все началось с того, что звезда российской телепередачи «Камеди Вумен» попала на Каннский кинофестиваль и осуществила свою детскую мечту: прошлась по красной дорожке в красивом платье, в дорогих украшениях, с хорошей прической.
Девушка осталась бы незамеченной представителями иностранной прессы, если бы не русские фотографы, которые тут же узнали Надю и стали активно ее фотографировать. Зарубежные папарацци тоже подключились к своим коллегам. Сысоева была так растрогана реализацией давней мечты, что не смогла сдержать слез, поднимаясь по красной лестнице.
Надежда получила шанс вблизи посмотреть на иностранных актеров, именитых режиссеров. Такое мероприятие не прошло для артистки бесследно. Теперь у Сысоевой появилась взрослая мечта: выучить английский и обзавестись новыми профессиональными навыками.
Поклонники Надежды поддержали ее устремления, но попросили пересмотреть питание также: «Всё понимаю, готовилась появиться на красной дорожке. А теперь начинай правильно наращивать массу, ох Надька… на русскую бабу не похожа», «Как её ветром не сдувает? Я понимаю, погоня за красотой, но это уже не красота, это уже болезнь! Кожа да кости! Ужас, других слов нет! Там только платье красивое, но не вы!»
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