«Я должна весить 80 кг?»: Ксения Бородина ответила недовольным её фигурой

Ксения Бородина действительно изменилась за время работы на популярной телестройке: женщина прилично похудела и стала намного привлекательнее. Но все же зрители заметили, что ведущая уже слишком увлеклась сбросом веса и теряет былую красоту. Очередной комментарий одного из взволнованных подписчиков заставил Ксению высказаться.

Ксения Бородина поделилась очередным фотоснимком с своем микрологе и спровоцировала подписчиков на язвительные комментарии. Представ в купальнике, она не смогла не притянуть к себе критиков, которые с большим удовольствием принялись осуждать её фигуру. Один из комментирующих и вовсе назвал Бородину тощей. Виновница обсуждений посмеялась над неуместным высказыванием и ответила недовольному её формами подписчику. «При моем росте я должна весить 80 кг?»

По мнению доброжелателей женщины, на этом фото она не продемонстрировала той худобы, о которой так громко говорят, а подчеркнула свои достоинства. Фанаты поспешили встать на защиту своей любимицы и расхвалили её силуэт. Поклонники отметили, что родив второго ребенка, она продолжает показывать прекрасные результаты. По их словам, лучше быть такой «тощей», как Ксения, чем сидеть целыми днями на диване и запасать лишний вес. «Она худая, но и не высокая!» «По моему очень сочная фигура» «Да, тут реально не тощая, но на других фото правда очень худая!» «Чуть набрать и будет отлично!» «Грудь есть, попа есть, что нужно то еще? Жир свисающий по всему телу?!»

Немалая часть интернет-пользователей действительно считает, что Ксения Бородина слишком помешана на своих формах. Обитатели сети согласны с тем, что стройность телеведущей к лицу, но все же просят её относиться к сбросу веса без фанатизма и не вредить здоровью изнурительными диетами.