Причастие: как правильно подготовиться к священнодействию

Причастие или евхаристия — это важное священнодействие в христианстве, которое, согласно вероучению церкви, дает человеку возможность соединиться с Богом во Христе. Оно заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении.

Настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино иерей Григорий Геронимус рассказал «Вечерней Москве» о том, как правильно подготовиться к этому обряду.

— Участие в евхаристии — это сердце церковной жизни, и если для человека важно, что он христианин, ему обязательно нужно причащаться хотя бы два-три раза в год, — отметил он.

По словам иерея, полная подготовка к причастию включает в себя три дня воздержания, пост и чтение специальных молитв, которые можно найти в любом молитвослове.

— Кроме того, перед совершением причастия необходимо исповедаться, чтобы подойти к святыне с очищенной совестью. Это можно сделать в день причастия или накануне. В сам день причастия следует прийти в храм строго натощак, ничего не вкушая. Если кто-то курит, то стоит воздержаться и от курения, — рассказывает Григорий Геронимус.

В некоторых случаях подготовку к причастию можно сократить или отменить.

— Когда человек живет полноценной церковной жизнью, соблюдает установленные в церкви посты, часто причащается, то трехдневная подготовка может быть сокращена или даже отменена. Кроме того, такое возможно для тех, кто проходит службу в армии или находится на лечении в медицинских учреждениях, в которых не предполагается специального питания, — утверждает отец Геронимус.

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