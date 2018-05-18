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Причастие: как правильно подготовиться к священнодействию
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Причастие: как правильно подготовиться к священнодействию 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Причастие или евхаристия — это важное священнодействие в христианстве, которое, согласно вероучению церкви, дает человеку возможность соединиться с Богом во Христе. Оно заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении.
Настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино иерей Григорий Геронимус рассказал «Вечерней Москве» о том, как правильно подготовиться к этому обряду.
— Участие в евхаристии — это сердце церковной жизни, и если для человека важно, что он христианин, ему обязательно нужно причащаться хотя бы два-три раза в год, — отметил он.
По словам иерея, полная подготовка к причастию включает в себя три дня воздержания, пост и чтение специальных молитв, которые можно найти в любом молитвослове.
— Кроме того, перед совершением причастия необходимо исповедаться, чтобы подойти к святыне с очищенной совестью. Это можно сделать в день причастия или накануне. В сам день причастия следует прийти в храм строго натощак, ничего не вкушая. Если кто-то курит, то стоит воздержаться и от курения, — рассказывает Григорий Геронимус.
В некоторых случаях подготовку к причастию можно сократить или отменить.
— Когда человек живет полноценной церковной жизнью, соблюдает установленные в церкви посты, часто причащается, то трехдневная подготовка может быть сокращена или даже отменена. Кроме того, такое возможно для тех, кто проходит службу в армии или находится на лечении в медицинских учреждениях, в которых не предполагается специального питания, — утверждает отец Геронимус.
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