Перфекционизм: в чем его опасность

В XXI веке нас окружают идеалы — в ленте инстаграма только самые красивые подруги, в твиттере — самые смешные шутники, а на работе может складываться ощущение, что ваши успехи недооценены. Быть окруженным позитивными примерами хорошо в том случае, когда это побуждает самому становиться лучше. Люди, постоянно стремящиеся к самому красивому, веселому, продуктивному результату называются перфекционистами.

Какой бывает перфекционизм

Тал Бен-Шахар, автор книги «Парадокс перфекциониста», пишет о том, что в современной психологии перфекционизм делят на два вида — позитивный и негативный.

Позитивный перфекционизм — здоровое желание человека саморазвиваться, следовать за идеалом и исправлять ошибки в работе, общении и других сферах жизни. Человек-перфекционист скрупулезно проверяет каждую деталь, каждую запятую; если в работе есть недостатки, он обязательно их найдет и переделает.

Негативный перфекционизм — усиленная во много раз версия «позитивного». У человека, страдающего от этого вида перфекционизма, в голове постоянно рождаются навязчивые идеи о том, что он недостаточно хорош, что мир вокруг него должен соответствовать идеалу, — и человек очень расстраивается, что это не так.

Чем опасен негативный перфекционизм?

Слишком сильный, навязчивый негативный перфекционизм признается в психологии патологией, требующей наблюдения у врача — ведь так у человека размываются границы реальности, он не всегда понимает, где недостатки действительно есть, а где они ему только кажутся.

Когда перфекционизм переходит в идею-фикс, он становится тем, что в психологической классификации называют «образными обсессиями» — постоянно повторяющимися сомнениями или опасениями, что что-то пойдет не так. В таком случае человеку может потребоваться помощь психотерапевта или психиатра, которые помогут вернуть ясность сознания.

Последствия излишнего перфекционизма

Негативный перфекционизм может стать причиной таких вещей, как:

Депрессия

Постоянный самоконтроль не дает человеку свободы — в том числе в проявлении эмоций. Внутреннее напряжение негативно влияет на психику — и вгоняет человека в депрессию.

Неуверенность в себе

Человек, постоянно озабоченный своим рабочим или личным провалом, не будет считать себя «достаточно хорошим» для успеха. Любая неудача в глазах человека-перфекциониста вырастает до вселенских масштабов — такое не может не задеть самооценку.

Стресс и нервные расстройства

Постоянно повторяющиеся негативные навязчивые мысли в психологии называются «обсессиями». В случае излишнего перфекционизма эти мысли могут быть о мире, состоящем из несовершенства, о будущих провалах и о работе, которая никак не хочет становиться идеальной, как ее ни переделывай.

Любая вещь, в том числе и перфекционизм, хороша в меру — потому следите за собой и своими близкими, чтобы предупредить возможные психологические проблемы из-за излишней требовательности к себе.

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