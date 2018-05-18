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День рождения SILA VOLI
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День рождения SILA VOLI 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
23 мая ТЦ SILA VOLI празднует четвертый день рождения!
Спасибо, что вы с нами, спасибо, что помогаете развивать спорт и активный образ жизни вместе с нами.
Магазины торгового центра поздравляют всех друзей и дарят акции и скидки!
Акция действует с 23 мая по 2 июня:
магазин DESIGNED FOR FITNESS дарит покупателям скидку 10% при покупке 1 вещи и 15% при покупке от 2 и более вещей.
скалодром КРАЙ СВЕТА дарит всем новым клиентам скидку на вход 50% по паролю «С днём рождения, SILA VOLI»
BRIGHT STORE дарит покупателям скидку 10% на все кроме обуви и сумок
WHITE PARK дарит покупателям скидки до 50% на все!
«Аллюр — конный спорт» дарит покупателям скидку 30% на всю зимнюю коллекцию!
Только 23 мая:
ВАУ ДЕСЕРТ будет дарить фирменный десерт, который они готовят сами, при покупке любого напитка объёмом 0, 4л.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
среда, мая 23, 2018
Комментарий к дате:
10:00 — 21:00  Количество просмотров:
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