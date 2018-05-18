День рождения SILA VOLI

23 мая ТЦ SILA VOLI празднует четвертый день рождения!

Спасибо, что вы с нами, спасибо, что помогаете развивать спорт и активный образ жизни вместе с нами.

Магазины торгового центра поздравляют всех друзей и дарят акции и скидки!

Акция действует с 23 мая по 2 июня:

магазин DESIGNED FOR FITNESS дарит покупателям скидку 10% при покупке 1 вещи и 15% при покупке от 2 и более вещей.

скалодром КРАЙ СВЕТА дарит всем новым клиентам скидку на вход 50% по паролю «С днём рождения, SILA VOLI»

BRIGHT STORE дарит покупателям скидку 10% на все кроме обуви и сумок

WHITE PARK дарит покупателям скидки до 50% на все!

«Аллюр — конный спорт» дарит покупателям скидку 30% на всю зимнюю коллекцию!

Только 23 мая:

ВАУ ДЕСЕРТ будет дарить фирменный десерт, который они готовят сами, при покупке любого напитка объёмом 0, 4л.

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.84055206786629,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

среда, мая 23, 2018

Комментарий к дате:

10:00 — 21:00 Количество просмотров: