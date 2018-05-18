Спорная история: как появились женщины легкого поведения

Несмотря на распространенное клише проституцию нельзя считать самой древнейшей в мире профессией. Однако она существовала почти во всех цивилизациях, а помимо денег за услуги «жриц любви» платили товаром. Но с какого периода это стало проблемой морали и законности?Где бы мы ни находили следы людей, мы находим доказательства проституции

Ранние человеческие общества появились в Месопотамии, где сексуальное рабство начало развиваться наравне с храмами, традициями, рынками и законами. С третьего тысячелетия до нашей эры шумеры поклонялись Иштар, которая была богиней любви и войны.

Религиозная практика того времени породила торговлю телом

Женщины обычно служили в храме богини, помогая тем мужчинам, которые приносили в храм деньги, своими сексуальными услугами. По мнению общества, только женщины могли общаться с богиней, поэтому и услуги оказывали только представительницы прекрасного пола. Так храмы стали центром знаний о рождении, регулировании рождаемости и сексуальности. Помимо прочего, жрицы стали медсестрами и священными секс-терапевтами на этих стадиях общества.

Царь принимал участие в священных сексуальных ритуалах со жрицами

Плодородие земли ассоциировали с плодовитостью чрева, и поэтому ритуалы были соответствующими. Царь в качестве регента земли, и жрица, как регент богини, сливались в сексуальном процессе. Так Иштар превратилась в защитницу проституток, а сама проституция присутствовала во всех священных ритуалах и на нее не было запретов. Считалось, что блудница воспитывает мужчину и учит его любви. Солон создает первые публичные дома, финансируемые государством

Первый из публичных домов в Афинах был создан Солоном. За счет денег, которые приносил этот бизнес, был построен храм, посвященный Афродите-Пандемос, которая олицетворяла богиню сексуального удовольствия. Религиозная проституция практиковалась и на Кипре: там храм насчитывал тысячу проституток.

В Греции была популярна и мужская проституция. Как правило, в таких публичных домах работали мальчики-подростки, отображая гомосексуальные настроения того времени.

От священного до проклятого

Сегодня секс-торговля не забыта, хотя многие правительства считают ее незаконной. Впрочем, некоторые ограничивают определенную деятельность или вовсе считают подобные услуги в рамках закона. Но где же была переступлена черта, отделяющая проституцию от священного, до запрещенного?Первый рассказ о проституции в Библии содержится в Книге Бытия

Библия имеет ряд ссылок на проституцию, в числе которых и рассказ об Иуде и Тамар, которые ее практиковали на то время. После того, как Иуда дал за Тамар выкуп, невеста переходила от старшего сына к младшим. Иуда решил, что Тамар испорчена и не разрешил ей выйти за третьего сына.

Но для того, чтобы достичь цели, Тамар оделась как жрица любви того времени и соблазнила Иуду. Это показывает, что неизменной частью социальной ценности женщины оставалась способность производить потомство. ​Изнасилование рассматривалось как нарушение, а продажа жен или дочерей была обычным делом. Однако проститутки могли практиковать свои услуги лишь вдали от своих родственников.

С возникновением католической Европы все формы сексуальной активности вне брака считались греховными

Так или иначе, проституция превратилась в уголовное преступление. С расширением европейской власти вводился жесткий контроль над секс-торговлей. А законы Великобритании ограничили проституцию из-за риска распространения венерических заболеваний. ]]>