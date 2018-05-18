Вор не пройдет. Как защитить квартиру от грабителей

Летом, когда начинается сезон отпусков и напряженных дачных работ, особенно актуальной становится проблема защиты жилища от квартирных воров. Какими эффективными и доступными средствами можно обеспечить жилье от проникновения преступников — в материале «АиФ-Челябинск».

Бронированная пленка

Как обезопасить окна — этот вопрос важен для жителей первого и последнего этажей. Отметим, что профессиональные воры умеют вскрывать пластиковые окна даже с установленной системой против внешнего проникновения. С помощью каких средств можно защитить окна?

Металлические решетки. Одно из самых простых средств защиты — решетки из квадратного прута (сечением 12-16-мм).

Роллеты (рольставни) Они служат практически аналогом решеток, при этом полностью защищая стекла от повреждения. Оконный роллет в случае необходимости может быть закрыт в считаные минуты. При этом злоумышленник не только не проникнет внутрь, но и не сможет повредить стекло. Алюминиевые ролеты отличаются высокой прочностью. Также благодаря коррозийной стойкости (они устойчивы к воздействию влаги) ролеты прослужат вам долгие годы.

Покрытие окон бронированной ударопрочной пленкой. Наличие такой пленки делает стекло антивандальным — оно даже может выдержать удар топором. Пленка наносится не со стороны уличного оконного проема, а на внутреннюю поверхность со стороны помещения.

Специальные ручки, оснащенные замками. Их можно установить как на пластиковые, так и на деревянные окна. В такие ручки вмонтированы замки, которые закрываются на ключ. Чтобы открыть такой замок с помощью отвертки, преступникам придется долго возиться.

Самый надежный вариант материала входной двери — если полотно двери изготовлено из стали: ее сложнее всего выломать, деформировать или разрезать. Для многоэтажных домов подойдет полотно 2-3 мм, а для загородного дома — полотно от 3 мм. Лучше, если дверь открывается наружу, так ее будет сложнее выбить.

Техника на страже

Хозяева жилья могут установить на все двери и окна датчики размыкания. Суть их действия заключается в том, что в момент, когда открывается дверь или окно, на которое поставлен датчик, он срабатывает громким сигналом. И в это же время прибор посылает СМС — сообщение хозяину дома. Существуют разновидности датчиков, которые срабатывают на удар и дают сигнал при разбивании стекла. Есть датчики движения, которые реагируют на тепло. Эти приборы работают от батарейки, зарядки хватает на год. Одни из преимуществ датчиков — их невысокая цена.

Также хорошей преградой для воров станет электронный замок. У него нет отверстий во внешней стороне, он открывается только по коду или отпечатку пальца. Открыть такую дверь — для домушников чрезвычайно сложная задача.

Установка нестандартного звонка. Чтобы проверить, дома ли хозяева, воры звонят в дверь. Наиболее доступный вариант— установка замка с автоответчиком, который имитирует лай собаки. Громкий лай собаки за дверью способен напугать и остановить вора.

Один из самых надежных приборов, позволяющих следить за домом или квартирой, — IP-камера. С ее помощью можно увидеть и услышать, что происходит в помещении. Подобные камеры оснащены доступом в интернет и датчиком передвижения. Как только он срабатывает (реагирует на движение в помещении), камера сразу фиксирует объект, делает снимок и посылает его хозяину. Главный недостаток — достаточно высокая цена.

Еще одни недешевый гаджет — видеоглазок. Он состоит из цифровой камеры (она соединена со звонком), датчиком передвижения и панелью с жидкокристаллическим дисплеем, который крепится на внутренней стороне двери. На вид такой глазок не отличается от обычного дверного глазка и подозрений не вызовет. Смысл его работы состоит в том, что он запускает фото или видеосъемку всякий раз, как только срабатывает датчик движения. Этот датчик охватывает все пространство лестничной клетки. Записанный материал сохраняется на карточке памяти.

Простые советы

Привлечение охранных фирм гарантирует высокую безопасность жилища, но такая защита требует немалых расходов. Надо будет платить как за оборудование, так и ежемесячно оплачивать саму услугу. Имущество надо будет застраховать. В случае попадания в дом грабителей тут же на пульт охраны поступит сигнал с электронных датчиков, и уже через 3-5 минут по нужному адресу прибудет отряд вооруженных людей.

И напоследок самые простые советы, которыми не стоит пренебрегать.

Если вы ненадолго покидаете квартиру в темное время суток — оставляйте свет включенным. Дружите с соседями. Они могут сообщить вам, если заметят что-то подозрительное. Не впускайте в дом незнакомцев;При пропаже ключей сразу меняйте замки;Хранить особо ценные вещи в сейфе.