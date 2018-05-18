В Москву привезли 90 тыс. раковин для реставрации грота в Кусково

Жемчужина Европы — усадьба Кусково — готовится засиять всем своим перламутром. В прямом смысле слова. Однако пока в отражении воды — лишь строительные леса, передает "ТВ Центр"

Знаменитый на весь мир грот работы Федора Аргунова находится на реставрации. Но стоит перешагнуть порог, как дух захватывает от происходящего. Восстанавливается каждый сантиметр. От фундамента и колонн до богато декорированных кабинетов.

Граф Шереметев поручил оформление интерьеров немцу Фохту. Тот потратил на этот грот десять лет жизни. Мастер из десятков тысяч раковин, собранных по всему свету, выложил на потолке и на стенах сказочной красоты морское дно. Мерцающие слюда, кусочки хрусталя и зеркал создавали эффект струящейся воды. А раковины превратились в растения и животных. Для реставраторов главное — сохранить именно авторский вариант. Так что бьются за каждый элемент.

"Если сохранилось 60-70%, то мы оставляем эту раковину, чтобы было видно — это авторская работа", — сказала научный руководитель АО «Росреставрация» Лариса Лапшина.

Чтобы возместить утраты, пришлось поступить по-шереметевски. Вновь заказали раковины со всего света. 32 вида — привезли из Греции, Франции, Италии. Для каждой ищут именно свое место. Да так искусно находят, что и не поймешь — где та, старинная, а где наша — современная.

Эту реставрацию мастера называют уникальной. Во-первых, подобных гротов в нашей стране попросту не осталось. А, во-вторых, приходится думать и чувствовать себя как художники XVIII века.

Грот за свою историю много чего повидал — после революции здесь была пивная. Пока родители охлаждались пенными напитками, дети попросту отколупывали блестящие детали Но, по большому счету, памятнику повезло. Грот неплохо сохранился. Так что нынешняя реставрация продлит ему жизнь, и участие в ней — уже событие. Даже если доверили самую простую работу.

В свете ламп реставраторы сами похожи на сказочных героев. Медленно, но верно продвигаются сверху вниз, открывая все новые картины.

В южном кабинете кипит бурная жизнь мифических существ. Диковинные птицы, морские гады и настоящая битва драконов. Над этими сценами и героями можно думать бесконечно долго. Что это за драконы? Почему один из них — абсолютно белый? Обсуждений и вопросов будет еще больше, когда завершится реставрация. В Кусково вернутся и знаменитые скульптуры, украшавшие грот при Шетереметевых. Они сейчас находятся в центре Грабаря.