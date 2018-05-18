Болят колени от езды на велосипеде. Что делать

Боль в коленях — проблема, с которой сталкиваются почти все велосипедисты-любители, открывая велосезон. Как ездить на велосипеде и сохранить коленные суставы, разбирался «Советский спорт».

Шаг 1. Настраиваем правильную посадку

Часто колени болят из-за неправильно настроенной посадки на велосипеде. Скорее всего, ваше седло опущено слишком низко. При кручении педалей нога все время находится в полусогнутом положении — это оказывает давление на коленный сустав и может провоцировать боли.

Чтобы выставить седло на правильную высоту, сядьте на велосипед, держась за стену. Поставьте на педали пятки — если делать этот замер с одной ногой на полу, он будет не таким точным. Поднимите или опустите седло так, чтобы ноги, стоящие на педалях были полностью прямыми (допускается очень незначительный сгиб в коленном суставе). Если нога едва касается пяткой педали, седло нужно слегка опустить.

Шаг 2. Педалируем круговыми движениями, а не давящими

Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?

Большинство новичков-велосипедистов крутят педали так: с усилием давят на них в нижнем положении, а затем «отпускают» до следующего поворота педали вниз. Такая техника педалирования может стать причиной болей в коленном суставе: интенсивно работая только в нижнем положении, он испытывает сильную перегруку.

Крутить педали нужно по кругу — по всей окружности. В профессиональном велоспорте это называют «spinning» или «круговое педалирование». Оно помогает сделать нагрузку на коленный сустав и прилегающие мышцы более равномерной. Оно же позволяет меньше уставать при езде.

Ноги не должны отпускать педали вниз: их нужно тянуть ступней из нижнего положения и толкать вниз, когда педаль поднимается вверх. Движения должны быть плавными: настройте передачи на велосипеде так, чтобы избегать чрезмерно быстрых рывковых движений и в то же время, не делать их с максимальным усилием.

Шаг 3. Движение ноги — только вперед

Еще одна ошибка — педалирование с коленями, выставленными наружу или внутрь. При такой езде коленные суставы работают в неестественных для них углах.

Правильная посадка частично решает это проблему. Однако, во время езды продолжайте контролировать положение своих ног: носки ступней на педалях должны смотреть строго вперед. Разгибание и сгибание ноги в коленном суставе происходит тоже только в этой плоскости: как и при беге здесь нужно избегать «вихляний» ноги влево-вправо.

Шаг 4. Перед ездой разминайтесь

Чем заменить алкоголь. Что выпить и съесть, чтобы не хотелось спиртного

О разминке задумывается редкий велосипедист-любитель, но именно она способна предохранить колени от травм и избежать болей. Перед поездкой помассируйте колени руками, положив ладони на коленные суставы. Сделайте две-три серии легких приседаний без веса. Потяните ноги, взявшись рукой за ступню и пытаясь коснуться ей ягодиц. Все это поможет подготовить коленный сустав к нагрузкам.

Если вы все равно продолжаете чувствовать неприятные ощущения в коленях после разминки, используйте для езды разогревающие мази, бондажи и накладки на колени. Они разогреют и зафиксируют сустав.

Когда при болях в коленях от велосипеда нужно идти к врачу

если боль наступает резко, сопровождается хрустом или звуком, похожим на щелчок;

если боль не проходит в течение 2-3 дней после езды и беспокоит вас даже в состоянии покоя;

если область вокруг коленного сустава покраснела, опухла, болит даже при легком нажатии.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!