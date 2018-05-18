В сборочном цехе АПЗ открылись несколько новых участков

Сразу несколько новых участков открылись в сборочном цехе № 37 на Арзамасском приборостроительном завода имени П. И. Пландина, передает пресс-служба предприятия. Первым был обновлен участок печатных плат.

«Помещение капитально отремонтировано, установлены новые стеллажи, смонтировано светодиодное освещение. На обновленном участке увеличено количество рабочих мест. Ежемесячно из рук местных специалистов выходит несколько тысяч печатных плат для специзделий», — говорится в сообщении.

Второй участок рассчитан на восемь рабочих мест. Он переехал в новое отремонтированное помещение. Здесь осуществляется сборка изделий спецназначения.

Между тем плановый ремонт в цехе № 37 продолжается. В настоящий момент строительные работы на объекте ведут специалисты ООО «ЖКХ».

«Часть помещений уже капитально отремонтирована: вставлены новые оконные пластиковые блоки, двери, закуплена мебель. В цехе проведена современная приточно-вытяжная вентиляция, соответствующая всем санитарным нормам», — пояснили в пресс-службе.

Фото: Елена Галкина.