Как избавиться от вредных привычек при помощи интерьера

Практически у всех людей есть привычки и зависимости, которые не идут на пользу ни организму, ни каждодневной жизни в целом. Зависимость ли это от никотина, кофеина, алкоголя или ток-шоу — значения не имеет. Даже если вы грызёте ногти, когда думаете о неподнявшемся суфле, это тоже привычка, которая портит маникюр и ставит под сомнение вашу стрессоустойчивость. В глубокие дебри психологической подоплёки навязчивых состояний мы не полезем, но облегчить переход к новой жизни, свободной от вредных привычек, наши советы наверняка помогут.

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1. Порядок

Что, по вашему мнению, общего у притонов разной степени направленности? Ответ прост как табуретка — беспорядок. Кучи хлама засоряют не только пространство, но и сознание. Когда вокруг вас бессистемно разбросаны вещи, не имеющие постоянного места дислокации, то же происходит и с вашим осознанием себя в этом мире. Отсюда вывод: поработайте над системами хранения в вашем доме и подумайте, что должно обязательно быть скрыто от глаз за дверцами и перегородками, а что можно и нужно выставить на всеобщее обозрение.

Постепенно приучайте себя к порядку и чистоте. Купите новую швабру, почините пылесос, обзаведитесь чистыми тряпками и губками. Всё это поможет вам на психологическом уровне убрать стресс от предстоящей уборки. И наконец-то приведёт мысли в порядок.

2. Натуральная палитра

Совершеннее природы нет на свете ничего. Оттого и кислотные, конфетные и люминисцентные оттенки чаще всего отторгаются нашим сознанием. Если ваш интерьер напоминает своим цветовым наполнением ночной клуб, не удивляйтесь хронической бессоннице и нервозному состоянию.

Лучшее лекарство от душевной боли или, как в нашем случае, от дисгармонии внутреннего состояния — это спокойное, умиротворяющее окружение.

Оглянитесь и честно ответьте на вопрос, что вас раздражает в вашем доме. Даже если это портрет любимой бабушки на фоне ярких городских пейзажей венецианского Бурано, соберитесь с силами и уберите снимок туда, где он не будет так будоражить ваш беспокойный разум. Ваш выбор — это натуральные оттенки земли, травы, воды и неба. В идеале они должны быть приглушённые. Все яркие акцентные пятна тоже лучше выдержать в той же натуральной гамме.

3. Живопись

Это самое интересное. Предположим, что вы решили на время или навсегда отказаться от кофеина. Вы перешли на чай и травяные настои либо занялись йогой и стараетесь высыпаться. Однако при всём при этом вам всё равно требуется поддержка извне, которая будет каждый день напоминать о новой жизни без стимуляторов. Что же повесить на стену?

Здесь всё зависит от особенностей вашей психики. Кто-то, отказавшись от любимого продукта или напитка, захочет лицезреть его каждый день хотя бы в виде двухмерного изображения. Такой завязавший кофеман с наслаждением повесит на кухне полотно с дымящейся чашкой кофе, каждое утро фантазируя на тему степени обжарки зёрен для этой конкретной чашки. Другой человек предпочитает вычёркивать из жизни всё лишнее. В этом случае стены лучше оформить бодрящими пейзажами, стимулирующими на активные действия.

4. Вдохновение

Даже если ваша профессия не связана с творческой деятельностью, раз уж вы забрели на наш сайт, душа ваша точно требует реализации потаённых талантов. Возможно, вы любите готовить и каждые выходные стараетесь удивить домашних чем-то совершенно новеньким, или на досуге занимаетесь моделированием военной техники, снятой с производства, или на радость близким копируете работы импрессионистов.

В любом случае хобби — это здорово, зачастую именно наши увлечения помогают справиться с зависимостями и вредными привычками. Любое мало-мальски творческое дело требует вдохновения.

Поэтому мы вам предлагаем ещё раз напрячь разум и подумать, что вдохновляет именно вас. Портрет Джейми Оливера? Обои из родительского дома в сюрреалистичных орнаментах, на которых вы с детства различали целые картины с королевскими замками, говорящими рыбами и злыми колдуньями? Цветущие кактусы, одним своим существованием доказывающие, что нет в этом мире очевидных вещей, а красота скрыта порой под шипастым покровом боли?

5. Стимул

Итак, источник вдохновения мы обнаружили, теперь нужно простимулировать себя на регулярные действия и каждодневное движение к цели. У вас же есть цель? Стимулом может быть как снимок из отпуска, где вам весело и легко, так и портрет рвущегося к финишной черте спортсмена. Обгрызаете ногти под корень? Повесьте на стену рекламу лака для ногтей с идеальным маникюром. Хотите, наконец, перестать наедаться на ночь и накачать стальные ягодицы? Ну… идею вы поняли.

6. Место для отдыха

Нельзя работать круглые сутки. К определённому времени ломаются даже стальные механизмы. Поэтому попытка заполнить свою жизнь работой в надежде сбежать от вредной привычки в конечном итоге приведёт вас к срыву. Дабы этого не случилось, мы вас призываем создать в своём доме уголок покоя и отдыха. Это может быть кресло с торшером и полкой для книг, целая гостиная, которую на время вы будете превращать в кинозал, или даже балкон с крохотным стульчиком и столиком для чашки чая.

Есть только одно но: это место не должно провоцировать вас возвращаться к вредной привычке. То есть никаких пепельниц, зазывно сверкающих бокалов, кофейных чашек и так далее.

7. Релаксация

Этот пункт — логическое продолжение предыдущего. Стрессы вам противопоказаны, поэтому коробочку со скорой психологической помощью нужно постоянно держать в поле зрения. Что там будет — никотиновые жвачки, протеиновые батончики или набор для ароматерапии, не имеет значения. Главное, чтобы стратегический запас стрессопонижающих инструментов вы смогли вскрыть даже с затуманенным взглядом, звоном в ушах и тремором всех конечностей одновременно.

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