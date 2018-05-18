Аргентинец оценил «инструкцию по соблазнению» россиянок

Аргентинский болельщикам дали инструкцию, как соблазнить русских девушек на чемпионате мира по футболу. Среди рекомендаций: чаще мыться, пользоваться парфюмом и не предлагать интим сразу. «Инструкция по соблазнению» вызвала критику в социальных сетях. В ответ аргентинская федерация футбола, выпустившая буклет, извинилась и отозвала весь тираж.

Насколько удачны советы аргентинской инструкции по соблазнению, «МИР 24» узнал у президента федерации студентов из Аргентины РУДН Эмильяно Хосе Эспиносы.

— Эмильяно, здравствуйте. Руководство по соблазнению россиянок вошло в буклет аргентинской федерации футбола. Его раздавали на бесплатных курсах русского языка. Один из слушателей выложил в Сеть фотографии страниц пособия. Лично вас новость о том, что существует такая инструкция, удивила?

Удивился, конечно. У нас в Аргентине все в шоке. Эту инструкцию уже убрали.

— Хотели пошутить, но неудачно получилось?

Надеемся, что это была шутка.

— Одна из глав о том, как получить шанс у русской девушки. Начинается с пояснения: «русские девушки очень красивые, поэтому все хотят с ними переспать». Это правда, что аргентинские мужчины часто мечтают о русских женщинах?

Русские девушки считаются одними из самых красивых в мире. Об этом нужно говорить в первую очередь, как мне кажется. То, что написали, мне кажется, это неправильно, нехорошо. Повторюсь, что в Аргентине все были в шоке, когда выложили эти фотографии.

— И сейчас ищут автора этих советов?

Уже уволили. Нашли.

— «Парней просят не задавать глупых вопросов про интим, потому что в России об этом не принято говорить на публике». А в Аргентине принято обсуждать это вслух?

Нет, это не принято ни в России, ни в Аргентине.

— Вместо вопросов про интим вашим землякам предлагают научиться болтать с объектом симпатий на отвлеченные темы. Ведь «россиянки любят, когда мужчины берут на себя инициативу и знакомятся первыми». Может, что-то из личного опыта?

Мне кажется, это правильно. Русские девушки любят, чтобы мужчина был уверен в себе…

— Мужчина должен подойти первым?

Да, мужчина должен подойти первым. В этом есть правда.

— А в Аргентине девушки первыми знакомятся?

В принципе девушка может первая познакомиться.

— У вас есть возможность сравнивать: россиянки сильно отличаются по характеру от аргентинок?

Да. У русских девушек сильный характер. Если им что-то не нравится, они скажут. Но они скромные. У аргентинок больше эмоций.

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