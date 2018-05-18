Астраханские поля засеют рисом из Ирана

— Если эксперимент будет удачным, то уже в будущем году многие рисоводческие хозяйства Астраханской области выйдут на новую линейку, — уверен глава региона.

В целом же в Астраханской области сегодня активно развивается агропромышленный бизнес. Причем наряду с крупными производствами сегодня появляются успешные малые предприятия. Местные жители занимаются всем: от выращивания и переработки овощей до разведения кроликов.

В советские годы в регионе выращивали 750 тысяч тонн овощей в год, сегодняшние объемы выросли более чем в два раза и достигли в прошлом году 1,7 миллиона тонн.