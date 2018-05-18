Астраханские поля засеют рисом из Ирана 

— Если эксперимент будет удачным, то уже в будущем году многие рисоводческие хозяйства Астраханской области выйдут на новую линейку, — уверен глава региона.
В целом же в Астраханской области сегодня активно развивается агропромышленный бизнес. Причем наряду с крупными производствами сегодня появляются успешные малые предприятия. Местные жители занимаются всем: от выращивания и переработки овощей до разведения кроликов.
В советские годы в регионе выращивали 750 тысяч тонн овощей в год, сегодняшние объемы выросли более чем в два раза и достигли в прошлом году 1,7 миллиона тонн.
— Сейчас мы делаем основной упор на качество, ассортимент и глубокую переработку выращенной продукции, — заявил Александр Жилкин. И это не случайно. Многие начинающие фермеры открывают свои предприятия при помощи грантов. Другие успешную работу строят сообща. Например, в селе Цветное семь фермеров, две организации и четыре подсобных хозяйства объединились в сельхозкооператив «Овощевод». В планах у них выпуск замороженных овощных полуфабрикатов и рыбы. В селе Козлово работает единственная в регионе кролиководческая ферма. В Диановке выращивают необычные огурцы с тыквенным вкусом. А еще полезное применение нашли пустующим землям вокруг турбазы «Каспийский плав», засадив их клубникой.