Ещё
Астраханские поля засеют рисом из Ирана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Астраханские поля засеют рисом из Ирана 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Если эксперимент будет удачным, то уже в будущем году многие рисоводческие хозяйства Астраханской области выйдут на новую линейку, — уверен глава региона.
В целом же в Астраханской области сегодня активно развивается агропромышленный бизнес. Причем наряду с крупными производствами сегодня появляются успешные малые предприятия. Местные жители занимаются всем: от выращивания и переработки овощей до разведения кроликов.
В советские годы в регионе выращивали 750 тысяч тонн овощей в год, сегодняшние объемы выросли более чем в два раза и достигли в прошлом году 1,7 миллиона тонн.
— Сейчас мы делаем основной упор на качество, ассортимент и глубокую переработку выращенной продукции, — заявил Александр Жилкин. И это не случайно. Многие начинающие фермеры открывают свои предприятия при помощи грантов. Другие успешную работу строят сообща. Например, в селе Цветное семь фермеров, две организации и четыре подсобных хозяйства объединились в сельхозкооператив «Овощевод». В планах у них выпуск замороженных овощных полуфабрикатов и рыбы. В селе Козлово работает единственная в регионе кролиководческая ферма. В Диановке выращивают необычные огурцы с тыквенным вкусом. А еще полезное применение нашли пустующим землям вокруг турбазы «Каспийский плав», засадив их клубникой.
Российская Газета: последние новости
В Беларуси заключено 66 215 семейных союзов в 2017 году За чем россияне и белорусы идут в библиотеку Китаец в повозке рикши повез свою девушку к морю ради свадьбы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»3
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность3
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Мужчины, которые бесят всех женщин23
Как проходят секс-вечеринки43
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение