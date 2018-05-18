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5 техник, которые помогут вам расслабиться: советы профессоров Гарварда
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5 техник, которые помогут вам расслабиться: советы профессоров Гарварда 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Правильно дышите. Попробуйте освоить абдоминальное дыхание: в ответ на стресс в первую очередь напрягаются мышцы стенок брюшной полости, поэтому ваша главная задача — их расслабить. Положите руку на живот и следите, чтобы она поднималась при каждом вдохе.
Мысленно снимите напряжение с каждой отдельно взятой группы мышц. Конечно, такая техника требует определенной подготовки: вы должны четко понимать, насколько тесно связаны разум и тело. Сконцентрируйтесь — и все получится.
Включите воображение и представьте себе какую-то умиротворяющую картинку. Вспомните, например, как здорово вам было во время отпуска: море, пляж, солнце… Пропустите через себя этот образ и постарайтесь отключиться от дурных мыслей. Понимаем, что проще сказать, чем сделать, поэтому советуем скачать на телефон специальные программы (вроде Relaxing Nature), которые настроят на нужный лад даже самого убежденного скептика.
Медитируйте! Даже если вы понятия не имеете о том, что это такое. Благо сейчас существует огромное количество приложений, которые помогут научиться медитировать даже дилетантам. Наши любимые — 10% Happier: Meditation for Fidgety Skeptics и Stop, Breathe & Think.
Доказано: даже минутная растяжка способна снять напряжение. Поэтому вместо того, чтобы продолжать нервничать, выполните какое-нибудь элементарное упражнение. Полегчает, гарантируем!
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