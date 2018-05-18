Книжные новинки для детей появились в библиотеке на Велозаводской

Коллекция библиотеки № 124, расположенной на Велозаводской улице, пополнилась книжными новинками для юных читателей. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян. — Среди наших новинок — прекрасно оформленные издания Свена Нурдквиста , книги с волшебными историями о драконах и динозаврах, познавательными рассказами о животных, занимательными фактами о мировой архитектуре и еще много интересного, — отметила Арутюнян. Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (мю)

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