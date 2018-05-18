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Книжные новинки для детей появились в библиотеке на Велозаводской
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Книжные новинки для детей появились в библиотеке на Велозаводской 

Управа Южнопортового района 58 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Коллекция библиотеки № 124, расположенной на Велозаводской улице, пополнилась книжными новинками для юных читателей. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.
— Среди наших новинок — прекрасно оформленные издания Свена Нурдквиста, книги с волшебными историями о драконах и динозаврах, познавательными рассказами о животных, занимательными фактами о мировой архитектуре и еще много интересного, — отметила Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (мю)
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