Книжные новинки для детей появились в библиотеке на Велозаводской 

Коллекция библиотеки № 124, расположенной на Велозаводской улице, пополнилась книжными новинками для юных читателей. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.
— Среди наших новинок — прекрасно оформленные издания Свена Нурдквиста, книги с волшебными историями о драконах и динозаврах, познавательными рассказами о животных, занимательными фактами о мировой архитектуре и еще много интересного, — отметила Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (мю)