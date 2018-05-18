Государственный Эрмитаж реставрирует залы

Третий этаж Эрмитажа приспособят для современного использования.

Предметы контракта — залы №№ 333–350 Зимнего дворца. Подрядчик определится в ходе конкурса с ограниченным участием. Начальная цена торгов — 74,2 млн рублей. Заказчик — ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Заявок ждут до 14 июня, их рассмотрение и оценка состоятся 21 июня 2018 года. На реставрацию отведено 250 дней. Залы №№ 333-50 находятся на 3 этаже юго-восточного ризалита Зимнего дворца. Стены, дверные и оконные проемы выполнены из глиняного кирпича на известково-песчаном растворе, оштукатурены и окрашены. Профилированная тяга штукатурная окрашенная. Потолок по металлическим эллиптическим балкам с межбалочным заполнением из керамических горшков и полнотелого кирпича на известковом растворе, оштукатурен и окрашен. Состояние отделки неудовлетворительное, штукатурка потрескалась и загрязнена, паркет истёрт, лак утрачен. Общая площадь помещений — 1680 кв. м. Техзаданием предусмотрена реставрация и ремонт инженерных сетей с установкой монтируемого оборудования. Подрядчику предстоит, в частности, демонтировать фальшстены, расчистить штукатурку, укрепить кладку, отреставрировать лепной декор, оконные и дверные заполнения, фурнитуру, паркет, мраморные вставки, подготовить места для навески картин. До 1917 года 3-й этаж Зимнего дворца занимал штат фрейлин Большого и Малых императорских Дворов. Фрейлинский коридор тянулся через весь южный корпус дворца, от юго-восточного ризалита до юго-западного ризалита. После Октябрьской революции во фрейлинских комнатах располагалось общежитие колонии для малолетних беспризорников. В 1926 году был составлен первый проект реконструкции Зимнего дворца. В результате на 3-м этаже со стороны Дворцовой площади в восточной части здания вместо 49 отдельных помещений сделано кольцо из 21 комнаты, а в центральной части вместо 64 жилых и служебных фрейлинских комнат образовалось 17 выставочных залов Государственного Эрмитажа.