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Защитная сетка для теплицы: как закрыть вход соседским котам
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Защитная сетка для теплицы: как закрыть вход соседским котам 

7dach.ru 22 минуты назад
Фото: 7dach.ru
Соседским котам нравится ходить в теплицы и валяться там на теплой земле, мнут рассаду. Пришлось сделать защиту.
Закрыто
Делаем прямоугольную рамку из деревянных реек (по два коротких самореза в каждый угол), на нее саморезами крепим сетку. Один нижний угол рамки крепим к металлическому каркасу теплицы с внутренней стороны у двери. При закрывании конец выводим наружу, держится хорошо.
Открыто
При открывании дверка поднимается на одном закрепленном угле вбок и не мешается.
Теплица
Котам вход закрыт.
Кот.
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