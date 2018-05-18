Защитная сетка для теплицы: как закрыть вход соседским котам 

Соседским котам нравится ходить в теплицы и валяться там на теплой земле, мнут рассаду. Пришлось сделать защиту.
Закрыто
Делаем прямоугольную рамку из деревянных реек (по два коротких самореза в каждый угол), на нее саморезами крепим сетку. Один нижний угол рамки крепим к металлическому каркасу теплицы с внутренней стороны у двери. При закрывании конец выводим наружу, держится хорошо.
Открыто
При открывании дверка поднимается на одном закрепленном угле вбок и не мешается.
Теплица
Котам вход закрыт.
Кот.