Вот как изменится ваша жизнь, когда вы переедете за город

Когда вы переезжаете из многоэтажки в загородный дом, жизнь меняется почти до неузнаваемости. Этот процесс сродни эмиграции — всё окружение и жизненный уклад переворачиваются с ног на голову, раскрывая для вас совершенно новые горизонты, попутно перекрывая старые. Сегодня мы перечислим основные отличия жизни «на земле» и, возможно, поможем вам вовремя сделать правильные выводы.

Покупка продуктов

Чтобы купить всё необходимое, наверняка вы даже в самом развитом районе города посещали несколько торговых точек. Условный частный сектор не всегда обладает собственным рынком, супермаркетом, фермерским магазинчиком и лавкой с веганскими сладостями. Велика вероятность того, что вы продолжите закупать продукты в городе, но едва ли вам захочется делать это чаще одного раза в неделю. Правда, есть и очень приятные плюсы — вы научитесь правильно планировать бюджет и собственные потребности, сходу понимая, сколько огурцов вы съедите в ближайшие семь дней.

Доставка питьевой воды

Если слово «скважина» вызывает у вас бурю позитивных ассоциаций из разряда «собственная вода», «чистая вода», «питьевая вода из-под крана», спешим вас урезонить: условно чистая вода ждёт вас на глубине 200—300 метров. Если вы не готовы к такому глубокому погружению, то есть ещё два варианта: индивидуальная система очистки и фильтрации и доставка питьевой воды на дом. Второй вариант имеет более размытые границы — процесс может осуществляться как вами лично, параллельно с закупкой продовольствия, либо может быть делегирован специальным службам, коих сейчас — как булочных в районе.

Уборка дома как философия

Дело не только в новых площадях, но и в совершенно новом укладе жизни. Если в городе в среднем квартира требовала уборки 1-2 раза в неделю, то дом (особенно если он находится в живописном месте, а ваша семья предполагает наличие животных и детей) — это совершенно новый уровень понимания чистоты.

Если у вас есть домашнее животное, которое отныне сможет гулять по приусадебной территории самостоятельно, то и возвращаться оно будет далеко не по привычному «городскому» маршруту: прихожая-коридор-ванная. Если у вас есть дети, которых наконец-то можно совершенно спокойно отпускать во двор, то не удивляйтесь снеговикам в прихожей, попыткам развести костер в гараже и грязной обуви, разбросанной в самых неприемлемых местах. Дело здесь не столько в воспитании сколько в совершенно новом ощущении свободы, мировосприятия и открытий, неведомых для городских жителей. И это мы ещё не пугаем вас тритонами в ванной и орнитологическими изысканиями на чердаке.

Это, конечно, не значит, что теперь вы будете ходить в уличной обуви по спальне, но жизнь ваша изменится. В семье появятся новые правила и новые привычки у каждого (даже у собаки). Например, понимание того, что у каждой вещи есть своё священное и неоспоримое место, станет для вас основным догматом.

По вечерам вы научитесь рефлекторно инспектировать дом на предмет вещей, которые должны отправиться либо в стирку, либо в определённый контейнер для мусора, либо на своё место. А если вы придёте к выводу, что специально обученный человек с тележкой моечных средств вам пока не нужен, эта самая тележка появится у вас в кладовке. Зачем вам тележка? Ну не будете же вы бегать по лестнице каждые две минуты, чтобы найти швабру или намочить тряпку.

Стирка в новом формате

Если вы думаете, что стираете довольно часто, то в переехав в собственный дом, вы поймёте: стирка — процесс практически перманентный. Домашнего текстиля станет больше, дети вместе с домашними питомцами будут играть на улице гораздо дольше, и, как следствие, корзина для грязной одежды будет наполняться ощутимо быстрее.

Мысль о горе грязных вещей часто порождает не самую приятную идею о покупке двух стиральных машин. Зачем двух? Просто запуская цикл стирки самого важного и необходимого, мы слишком часто забываем о рубашке, брюках, платье, которые завтра с утра нужно надеть. А ещё есть школьная форма, которую завтра вечером уже никак не постираешь, нужно сегодня, а барабан крутится уже минут 20…

Как раз для таких ситуаций компания LG создала стиральную машину TWINWash™, которая — о чудо! — обладает двумя независимыми барабанами. Эта самая независимость позволит на любом этапе стирки основного барабана запустить второй, вспомогательный, и наконец избавиться от ежевечернего стрессового расстройства под названием «кажется, я что-то забыла постирать».

Ещё одно достоинство TWINWash — это возможность выбирать, как сушить одежду: с помощью горячей воды или горячего воздуха. Такая опция позволяет существенно экономить не только электроэнергию, но и воду, что в условиях жизни за городом очень важно.

Уборка территории (и ручной труд)

Это прекрасно, когда есть садовник, механик, дворецкий, повар, гувернантка и домоправительница, но веселее и хардкорнее всё же прочувствовать условия полного дауншифтинга собственными руками и ногами. Мы сейчас про стрижку газона, уборку опавшей листвы, снега и сбивание сосулек.

Давайте признаем: у нас нет времени на аутотренинг и внутреннюю работу над собой, зато есть набор повторяющихся действий, в которых мозг принимает довольно опосредованное участие, а значит, именно это благословенное время можно посвятить самоанализу и остановке внутреннего диалога.

Мы вам очень рекомендуем не отлынивать от ручной работы и принять её как бонус загородной жизни, сохраняющий здоровье суставов и тонус основной группы мышц.

Сортировка мусора

В загородном доме есть ваши личные баки и частные мусоровозы, но нет мусоропровода и дворовой помойки, куда мимоходом можно отправить пакет-другой. Мусор и тонкости его дифференциации станут необходимой частью вашей жизни, а замаячивший перед окнами мусоровоз скоро начнёт вызывать массу принятых эмоций (как минимум ощущение грядущего освобождения, чистоты и свежести).

Служебная собака вместо диванной

Если в городе собака была для вас компаньоном и любимцем, то за городом вам придётся рассмотреть новые варианты «сотрудничества». Нет, не с уже имеющейся собакой, а с потенциально необходимой. Дело в том, что даже очень высокий забор не сможет защитить вас от маргинально настроенных людей с чёткой целью по жизни. Есть ещё риск появления диких животных, которых могут привлечь ароматы из окон вашей кухни. И тут уж вам решать, доверить своё имущество и здоровье бравым чоповцам или прочитать пару статей про очаровательную породу под названием алабай. В любом случае новый жизненный опыт вам обеспечен.

Читайте также:

Как обустроить кухню в однушке: 4 идеи

Как правильно подготовить комнату первоклассника к учебному году

Маленькая ванная комната: 5 беспроигрышных советов по обустройству