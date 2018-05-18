Всеволод Санаев: как на самом деле обстояли дела в семье артиста

В свое время повесть внука Всеволода Санаева Павла под леденящим душу названием «Похороните меня за плинтусом» наделала немало шума. В основном произошло это благодаря утверждению самого автора о том, что книга является в некотором смысле его автобиографией. Супруга Санаева-старшего, по словам близких, была действительно властной и психически неуравновешенной женщиной. Но прежде, чем судить ее за это, необходимо знать, что ей довелось перенести в жизни.

Смерть сына

Всеволод Санаев встретился со своей будущей супругой Лидой Гончаренко, будучи уже профессиональным артистом. Произошло это в Киеве, куда Всеволод приехал на гастроли вместе с другими членами театральной труппы. В красавицу Лиду трудно было не влюбиться, но и Санаев оказался не промах. Молодые люди стали встречаться. Примечательно, что родители самой девушки были категорически против этого брака и просили дочь не совершать опрометчивых поступков. Но Лида никого не послушала и уехала с актером в далекую Москву.

Поначалу все шло чудесно. Влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, и вскоре на свет появился первенец, которого назвали Алексеем. А потом началась война. Но советские актеры продолжали гастролировать, поддерживая представлениями испуганных мирных жителей страны и дух ее бойцов. Именно во время такой поездки Санаева Лидию вместе с ребенком отправили в эвакуацию в Казахстан. Там 2-хлетний Алексей подхватил инфекцию и скончался. Всеволоду и Лидии не сразу удалось соединиться, поэтому страшную потерю единственного сына и его похороны молодая женщина пережила в полном одиночестве. Эта трагедия станет потом одной из причин дальнейшего поведения Санаевой, ее отголоском.

Мания преследования

В 1942 году Лидия Санаева родила во второй раз. Девочку назвали Еленой. Понятно, что после кончины первого ребенка, Лидия Антоновна стала ужасно бояться и за дочь. А когда та заболела желтухой, страх матери увеличился во сто крат. Проявлялся он и в излишней опеке, и в строгости, и во всепоглощающей любви одновременно.

Тогда Санаевы жили в коммунальной квартире. Однажды на общей кухне Лидия Антоновна рассказала какой-то неосторожный анекдот. Видимо, кто-то из соседей донес на нее. Через некоторое время к Санаевой явились соответствующие сотрудники и стали расспрашивать ее обо всем. И без того мнительная женщина так испугалась, что ей стало казаться, что за ней постоянно следят. В конце концов она попала в больницу с диагнозом «мания преследования».

Правда или вымысел?

Когда Елена выросла, она пошла по стопам отца и стала актрисой. Она вышла замуж за инженера Владимира Конузина, который и является отцом Павла Санаева . Но брак оказался не совсем удачным, и супруги расстались. В связи с тем, что Елена часто уезжала на гастроли, большую часть своего детства Паша провел вместе с бабушкой и дедушкой.

Павел признавался, что Лидия Антоновна действительно обладала не самым легким характером, но тем не менее она любила и своего мужа, и свою дочь и своего внука. Даже самые странные поступки Санаева совершала из любви к ним.

Кроме того вскоре в жизни Елены появился Ролан Быков . Лидии Антоновне он поначалу тоже не приглянулся, но именно ему удалось наладить отношения между всеми членами семьи.

А что касается повести, то Павел Санаев неоднократно заявлял, что это все-таки художественное произведение и немалая часть его является вымыслом.