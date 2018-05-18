Бал в честь последнего русского императора пройдет в Басманном районе

Торжественный бал, приуроченный к 150-летию со дня рождения Николая II , пройдет 19 мая в филиале «Басманный» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

Горожан, которые хотят посетить праздничный вечер, просят прийти в вечерних нарядах.

На мероприятии выступят участники исторического бального клуба «Ангаже». В программе заявлены русские романсы, бальные игры и фуршет.

— Такое мероприятие проходит у нас уже не в первый раз. Это просто невероятное зрелище — все одеты во фраки и бальные платья. Чувствуешь себя буквально жителем этой эпохи, — поделилась начальник отдела социальных программ и активного долголетия учреждения Валентина Журавлева

Она добавила, что в конце вечера все гости примут участие в чаепитии.

Торжественный бал начнется в 14:00 по адресу: Малая Дмитровка, дом 27.