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Бал в честь последнего русского императора пройдет в Басманном районе
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Бал в честь последнего русского императора пройдет в Басманном районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 14 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Торжественный бал, приуроченный к 150-летию со дня рождения Николая II, пройдет 19 мая в филиале «Басманный» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».
Горожан, которые хотят посетить праздничный вечер, просят прийти в вечерних нарядах.
На мероприятии выступят участники исторического бального клуба «Ангаже». В программе заявлены русские романсы, бальные игры и фуршет.
— Такое мероприятие проходит у нас уже не в первый раз. Это просто невероятное зрелище — все одеты во фраки и бальные платья. Чувствуешь себя буквально жителем этой эпохи, — поделилась начальник отдела социальных программ и активного долголетия учреждения Валентина Журавлева.
Она добавила, что в конце вечера все гости примут участие в чаепитии.
Торжественный бал начнется в 14:00 по адресу: Малая Дмитровка, дом 27.
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