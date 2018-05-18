Дочь Турчинского поделилась сокровенными воспоминаниями об отце

Владимир Турчинский ушел из жизни 16 декабря 2009 года. В возрасте 46 лет у него случился сердечный приступ. О радио— и телеведущем, актере, культуристе вспоминает его 18-летняя дочь Ксения.

— Отец давал наставления исключительно своим примером. Его самые яркие и хорошие черты — ответственность, умение любить, а также желание и умение учиться чему-то новому. Он был очень разносторонним человеком: шоуменом, спортсменом, артистом — и на все у него хватало времени. При этом он никогда никуда не торопился. Не знаю, как он сочетал в себе эти качества.

Он не смотрел свысока на людей любых сословий, профессий. Вставал на одну ступень и с детьми, и с людьми преклонного возраста, смотрел их глазами на какие-то ситуации. Папа прислушивался ко всему, что вокруг него происходило.

Отец научил меня многим прикладным навыкам, например, конкретным силовым приемам. У меня они получались. Хотя однажды ко мне начал приставать мальчик, который был намного выше меня, и, защищаясь, я попала ему не в кость, а в пах — он согнулся, плакал… Тогда я поняла, что эти приемы не всегда можно применять. Сама испугалась собственной силы.

— Кулинарные способности у меня тоже от папы. Мы с ним очень любили готовить вместе. У нас был своеобразный ритуал, своего рода кондитерский цех, где мы пекли торты и пироги. Иногда получалось, иногда нет, но мы ценили сам процесс. Сам отец научился готовке у мамы ( Ирина Турчинская , фитнес-модель, вице-чемпионка Москвы по боди-фитнесу. — Прим. «Антенны») и бабушки, они были подкованные в этом женщины. Как-то мама обиделась на нас за что-то и ушла, а мы с папой решили задобрить ее морковным тортом. Это был самая долгая готовка за всю нашу кулинарную историю! В итоге торт получился несъедобным, но мама простила.

Мы с ним любили ездить на «Горбушку» — огромный электронный рынок в начале нулевых, где был миллиард павильонов, куча ларьков, которые в принципе все были одинаковыми. Мы часами ходили по рынку. Папа выбирал себе диски, кассеты, фильмы, иногда технику. Для меня это было потрясающе — весь день вместе. И не потому, что он мне что-то купил, а просто разделить его страсть к электронике, к музыке. В основном он выбирал блюз и джаз.

Про папу говорили: «Харизма Шварценеггера и детские глаза». И вот эти детские глаза у меня тоже от него. Непонятно, как сочетались в нем такая строгая внешность и чистый взгляд. Про меня сейчас, кстати, говорят то же самое.

— Год назад (мне было 17 лет) сделала тату на левой руке: «Я люблю папу». Она навсегда останется со мной. Захотелось сделать татуировку того, что для меня имеет ценность, что всегда рядом, и вот любовь к отцу я всегда ношу с собой.

Пусть мой избранник не будет похожим на отца. Папа, безусловно, поставил некую планку относительно того, как мужчина должен вести себя в отношениях и с матерью, и с женой, и с ребенком. Но если этот человек не будет сопоставим с отцом, то я не скажу ему «до свидания». Это разные вещи.

К своим 18 годам я окончила школу и поехала в Китай работать моделью. Поступило предложение на рабочий контракт на три месяца в Гуанчжоу. Для подиума я оказалась низковата — 1 метр 71 см, а лицо позволяло работать на фото и видео. Я не ставила себе целью карьеру модели, просто хотела съездить в Китай, и вдруг подвернулся модельный бизнес. Предложат еще сниматься — буду, но я не воспринимаю это как профессию. Сначала это как магия, но потом приобрело нездоровую форму, когда изо всех сил стараешься впихнуть себя в стандарты. Я летала в Париж, где на показе мод познакомилась с девушкой из Югославии, которая, когда узнала, чем я занимаюсь, довольно грубо спросила, зачем мне это надо. И я задумалась.

За этот год я успела поработать и моделью, и контент-менеджером, и SMM-специалистом (занимается продвижением продукта в соцсетях. — Прим. «Антенны»), стажировалась в журнале в отделе культуры. Скоро планирую поступать в университет на гуманитарную специальность. Отец всегда давал понять, что ни одна из его заслуг и регалий не имеет ко мне ни малейшего отношения. Я должна всего добиться сама.

У меня крутой папа, потому что он хороший человек — не тотально положительный персонаж, но он любил все, что делал.

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