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Рейс кометы на Кижи отменили из-за плавающих в Онежском озере льдин
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Рейс кометы на Кижи отменили из-за плавающих в Онежском озере льдин 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В республиканском Минтрансе сообщили, что из-за сложной ледовой обстановки выход судов запрещен.
Рейс кометы по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Великая Губа», запланированный на 18 часов сегодня, не состоялся. Как сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса, из-за сложной ледовой обстановки выход судов запрещен. В сообщении ведомства говорится, что в Онежском озере наблюдаются льдины, опасные для судов на подводных крыльях.
— Организация рейса в воскресенье тоже будет зависеть от ледовой обстановки на озере,
— заявили в ведомстве.
В Минтрансе рекомендуют жителям Карелии узнавать информацию об изменениях в расписании движения комет по телефону: 8 (911) 400— 40— 60 или в кассовом павильоне водного вокзала Петрозаводска.
Напомним, рейсы водным транспортом по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Великая Губа» запланированы по пятницам и воскресеньям. Перевозки будут выполняться до 7 октября. Стоимость проезда сохранится на уровне 2017 года. Поездка из Петрозаводска в д. Сенная Губа — 830 рулей; из Петрозаводска на о. Кижи — 919 рублей; из Петрозаводска в с. Великая Губа — 1215 рублей. На детские билеты действует скидка 50%.
По материалам: ptzgovorit.ru
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