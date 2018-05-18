Стало известно, кто поведет к алтарю Меган Маркл

Весь мир замер в ожидании: уже завтра, 19 мая, состоится бракосочетание актрисы Меган Маркл и принца Гарри , младшего сына принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы. Несколько дней назад выяснилось, что отец Меган Маркл не поведет дочь к алтарю: мужчина недавно перенес инфаркт, лишь около недели назад его выписали из больницы.

Вчера пресс-служба королевского дворца передала официальный комментарий Меган Маркл на этот счет:

К сожалению, мой отец не сможет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о своем отце и надеюсь, что его никто не будет беспокоить, чтобы он смог сосредоточиться на своем здоровье.

А сегодня стало известно, кто же поведет к алтарю избранницу принца Гарри. Как сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца, эту честь молодым окажет принц Чарльз. Интересно, что об этом его попросила сама будущая невестка.

Принц Уэльский рад возможности таким образом приветствовать мисс Маркл как нового члена королевской семьи,

— отметили в пресс-службе дворца.