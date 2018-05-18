Ещё
Стало известно, кто поведет к алтарю Меган Маркл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, кто поведет к алтарю Меган Маркл 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Весь мир замер в ожидании: уже завтра, 19 мая, состоится бракосочетание актрисы Меган Маркл и принца Гарри, младшего сына принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы. Несколько дней назад выяснилось, что отец Меган Маркл не поведет дочь к алтарю: мужчина недавно перенес инфаркт, лишь около недели назад его выписали из больницы.
Вчера пресс-служба королевского дворца передала официальный комментарий Меган Маркл на этот счет:
К сожалению, мой отец не сможет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о своем отце и надеюсь, что его никто не будет беспокоить, чтобы он смог сосредоточиться на своем здоровье.
А сегодня стало известно, кто же поведет к алтарю избранницу принца Гарри. Как сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца, эту честь молодым окажет принц Чарльз. Интересно, что об этом его попросила сама будущая невестка.
Принц Уэльский рад возможности таким образом приветствовать мисс Маркл как нового члена королевской семьи,
— отметили в пресс-службе дворца.
Letidor.ru: последние новости
Как неродные: дети звезд, которые совершенно не похожи друг на друга 5 российских звездных мам, которые судились за своих детей Как нанять домработницу и не пожалеть: где искать и отбирать надежного человека
Женский форум  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нестареющая женщина обескуражила подписчиков7
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»4
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность3
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Что говорят о мужчине его ягодицы18
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение