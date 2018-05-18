Пяльцы разных видов: какие выбрать, как использовать?

Зачем нужны пяльцы?

Пяльцы — инструмент для вышивальщиц полезный и даже необходимый. Вышиваете ли вы по канве крестом, или по ткани гладью, применение пялец поможет не стянуть нитью материал основы. Пяльцы обеспечивают аккуратное выполнение работы и значительно её облегчают. Хорошо видна рабочая поверхность, вышивку в мобильных пяльцах удобно держать в руках, а стационарные пяльцы вроде станка вообще полностью освобождают руки. Однако некоторые (чаще — опытные) вышивальщицы предпочитают работу без пялец: так можно каждый стежок выполнять одним движением, а не двумя. По сути, это единственный бонус работы без пялец, при этом всегда надо внимательно следить за тем, чтобы не стянуть вышивкой ткань. Словом, большинство вышивальщиц выбирают работу с пяльцами — как выбрать сами пяльцы, разберёмся ниже.

Какие бывают пяльцы

Круглые, овальные, квадратные, гобеленовые, кресельные, пяльцы-рамки и пяльцы-станки — их делают из разных материалов и разного размера. Рассмотрим основные разновидности.

1. Круглые пяльцы

Фото: catscraft.ru Самый распространённый вид. Круглые пяльцы могут иметь крепёжный механизм или не иметь его (надёжнее и удобнее — первый вариант). Размеры варьируются по диаметру (до 30-35 см) и по толщине обода (7-25 мм). Диаметр стоит выбирать соответственно размеру вашей вышивки, толщину обода — по тому, насколько вам удобно держать пяльцы в руке. Пяльцы делают из пластмассы, металла и дерева — опытные вышивальщицы сходятся в том, что деревянные — удобней и долговечнее всего, также хорошо обработанные пяльцы из дерева наиболее бережно «относятся» к ткани.

2. Овальные и квадратные пяльцы

Фото: mirmotka.ru Фото: YouTube/Интернет магазин Рукоделие

Такие пяльцы устроены по принципу круглых, различие в том, что они имеют либо форму овала, либо квадрата со скруглёнными углами. Такие пяльцы можно выбрать, если по форме они подходят к форме вашей вышивки. Некоторым вышивальщицам также удобнее пользоваться квадратными пяльцами — это выясняется в процессе работы и для каждого индивидуально.

3. Пяльцы-станки

Фото: mote777.blogspot.com Это куда более сложный и занимающий больше места вариант, чем предыдущие. Однако у них масса плюсов. Такие пяльцы, ка правило, располагаются на столе (бывают и совсем большие, которые ставят на пол) и полностью освобождают руки вышивальщицы для работы. Их можно использовать для выполнения больших работ. Они позволяют сократить перекос при вышивке стежков петит и полукрест. Они допускают использование ткани разной длины и мало деформируют полотно. Часто такие пяльцы имеют несколько вариантов крепления к ним ткани, это удобно. Вы можете найти квадратные или круглые рамочные пяльцы.

4. Гобеленовые рамки

Фото: ua.all.biz Гобеленовая рама представляет собой деревянный прямоугольник, к которому канва крепится только сверху и снизу. Крепить канву к раме можно либо к ткани (если ею обшиты верхние и нижние части рамы) либо специальными пластмассовыми зажимами. По мере вышивания канва прокручивается при помощи верхних или нижних частей рамы, которые прокручиваются в любую сторону.

5. Кресельные/диванные пяльцы

Фото: nwline.spb.ru Если вы любите вышивать не за столом, а в кресле или на диване, рассмотрите этот вариант. Кресельные пяльцы представляют собой обычную рамку для вышивания, прикреплённую к держателю на ножке и подставке. Такую конструкцию можно поставить рядом с собой, например, на кресло и вышивать, прижав подставку ногой.

6. Пяльцы-рамки

Фото: cloudcraft.co.uk Это «симбиоз» простых круглых, овальных или прямоугольных пялец и рамки для готовой вышивки. Такие пяльцы имеют петельку, за которую вы можете повесить вышивку на стену прямо в пяльцах-рамке, когда закончите работу.

7. Струбцины для крепления пялец на столе

Фото: etsy.com Мобильная и негромоздкая замена станку, освобождающая руки вышивальщицы и не занимающая много места. С помощью струбцины пяльцы можно закрепить на удобной для вас высоте и поворачивать вокруг своей оси.

Станок или пяльцы — рассуждения вышивальщицы

На что обратить внимание при покупке и использовании пялец?

Фото: tamarny.com — Пяльцы, из какого бы материала они ни были сделаны, должны быть отлично отполированы, не иметь никаких неровностей (это может повредить ткань).

— Если вы выбираете пяльцы с крепёжным механизмом, при покупке проверьте его работу. Винт должен поворачиваться не слишком туго, но и не проворачиваться (резьба должна быть сохранна).

— Предпочтите неокрашенные пяльцы — так вы гарантированно не испачкаете рабочую ткань.

— Чтобы деревянные пяльцы лучше держали канву, можно обмотать их шёлковой лентой.

— Если вы делаете перерыв в вышивке, снимите её с пялец — так меньше вероятности, что на ткани останутся заломы.

— Пяльцы из дерева не подвергайте воздействию влаги, перепадов температур, не оставляйте надолго под прямыми солнечными лучами.