Декорируем кеды: 7 мастер-классов

1. Кеды в «гангстерском» стиле: мастер-класс

С помощью кисточки и краски простые кеды превращаются в элегантные чёрно-белые броги! Так можно украсить так называемые полукеды — те, что чуть ниже щиколотки (ведь броги изначально такой высоты).

Вам потребуется:

— белые кеды;

— чёрный акрил для ткани;

— кисточка.

1. Аккуратно закрасьте чёрной краской боковые детали кедов, как показано на картинке.

Фото: momspark.net 2. Сзади нарисуйте контур чёрной пятки и закрасьте его краской.

Фото: momspark.net 3. Теперь надо поставить точки, имитирующие перфорацию. Это довольно ответственный момент: для верности можно сначала нанести «разметку» карандашом или смываемым/исчезающим маркером для ткани, а потом браться за краску. Используйте хорошую кисточку с тонким кончиком.

Фото: momspark.net 4. Поставьте ряды точек вдоль каждой линии чёрных деталей, по бокам и сзади. Прежде чем обновить кеды, оставьте краску как следует высохнуть (ориентируйтесь на инструкцию на этикетке вашей краски).

Фото: momspark.net 2. «Радужные» кеды: мастер-класс

Фото: ilovetocreateblog.blogspot.com Для такого метода декора обуви из ткани вам потребуется набор красок для батика. Выбирайте их внимательно: вам нужна не густая краска, а жидкая, на водной основе. Количество цветов — на ваше усмотрение (достаточно 4-5). Сами цвета выбирайте так, чтобы при смешивании они давали красивые оттенки.

Вам потребуется:

— белые тканевые кеды;

— набор жидкой краски для батика на водной основе;

— пульверизатор с чистой водой.

1. Подготовьте краски. Для получения более прозрачного цвета можно добавить во флакончики холодной воды (затем — встряхнуть и размешать краску).

Фото: ilovetocreateblog.blogspot.com 2. Застелите рабочую поверхность целлофаном или клеёнкой, поместите на неё кеды и как следует увлажните их тканевую часть водой из пульверизатора.

Фото: ilovetocreateblog.blogspot.com 3. Определитесь, в каком порядке вы будете наносить краску. Ориентируйтесь на порядок цветов радуги (иначе, смешиваясь, цвета могут дать грязноватый оттенок). Возьмите флакон с краской и покрасьте носы кедов. Жидкая краска будет хорошо пропитывать влажную ткань — кистью можно не пользоваться.

Фото: ilovetocreateblog.blogspot.com 3. Дальше возьмите флакон с краской другого цвета и прокрасьте следующий участок. На влажной ткани краски будут смешиваться сами собой.

Фото: ilovetocreateblog.blogspot.com 4. Продолжайте по той же схеме, пока не покрасите все кеды. Теперь их надо как следует просушить и, если нужно, закрепить краску горячим паром (см. инструкцию к вашей краске).

Фото: ilovetocreateblog.blogspot.com 3. Кеды с шнурками «омбре»: мастер-класс

Фото: alyssaandcarla.com Простой, но интересный способ изменить кеды — покрасить их шнурки в технике омбре.

Вам потребуется:

— кеды с белыми матерчатыми шнурками;

— жидкая краска для батика на водной основе;

— ёмкость для краски;

— резиновые/целлофановые перчатки.

1. Выньте шнурки из кедов. Подготовьте краску.

Фото: alyssaandcarla.com 2. Налейте краску в ёмкость. Сложите шнурки пополам и поместите в ёмкость их серединки. Оставьте на некоторое время, чтобы краска пропитала шнурки.

Фото: alyssaandcarla.com 3. Когда шнурки достаточно пропитаются краской, наденьте перчатки и выньте их из ёмкости. Будьте осторожны, чтобы не запачкать белые концы краской, это нарушит эффект омбре. Если в инструкции это указано, прополощите шнурки в чистой воде. Если нет — просто высушите их. Останется только вставить шнурки в кеды.

Фото: alyssaandcarla.com 4. Сияющие кеды: мастер-класс

Фото: lilblueboo.com Этот способ поможет обновить уже несколько потёртые или выцветшие кеды.

Вам потребуется:

— кеды;

— глиттер для декорирования, подходящий по цвету к цвету ваших кодов;

— жидкий текстильный клей;

— ёмкость для смешивания и кисть.

1. Старые кеды лучше предварительно постирать и высушить.

Фото: lilblueboo.com 2. В ёмкость насыпьте глиттер и налейте текстильный клей, как следует размешайте.

Фото: lilblueboo.com 3. Кисточкой наносите глиттер с клеем на всю тканевую поверхность кедов.

Фото: lilblueboo.com 4. Оставьте просохнуть на несколько часов. Готово!

Фото: lilblueboo.com 5. Кеды с вышивкой: мастер-класс

Фото: skunkboyblog.com Вышивка — отличный способ сделать уникальными простые тряпичные кеды.

Вам понадобится:

— тряпичные кеды;

— мулине;

— игла для вышивки;

— карандаш или маркер по ткани.

1. Нарисуйте карандашом на кедах рисунок, который будете вышивать.

Фото: skunkboyblog.com 2. Начните вышивать рисунок, закрепляя нитку без узелков — иначе они могут мешать вам при ходьбе.

Фото: skunkboyblog.com 3. На боковых деталях кедов тоже можно сделать вышивку.

Фото: skunkboyblog.com 6. Кеды с «кружевным» рисунком: мастер-класс

Фото: lilblueboo.com Ещё один способ обновить старые кеды — нанести на них кружевной узор. В данном случае в качестве трафарета используются вязаные крючком салфетки. Учтите, что на салфетки попадёт краска и, скорее всего, их нельзя будет отстирать. Вместо них можно использовать бумажные кружевные салфетки или обрезки кружева с крупным рисунком.

Вам потребуется:

— кеды;

— пара кружевных салфеток (вязаных, бумажных);

— малярный скотч;

— бумага для набивки кедов;

— краска для ткани в баллончике.

1. Малярным скотчем заклейте боковые стороны подошв кедов, чтобы на неё не попала краска.

Фото: lilblueboo.com 2. Набейте кеды бумагой.

Фото: lilblueboo.com 3. Оберните кеды салфетками или кружевом. Располагайте кружево так, как вы бы хотели, чтобы лёг узор. Закрепите салфетки скотчем со стороны подошвы, чтобы они не съезжали.

Фото: lilblueboo.com 4. Краской из баллончика как следует покрасьте кеды и оставьте высохнуть.

Фото: lilblueboo.com 5. Снимите салфетки и скотч. Готово!

Фото: lilblueboo.com 7. Кеды в технике «зентангл»: мастер-класс

Фото: ilovetocreateblog.blogspot.com Зентангл — рисунок, разделенный на части, состоящий из повторяющихся узоров. Если вы уже умеете рисовать в этой технике, раскрасить кеды вам не составит труда. Новичкам лучше немного потренироваться на бумаге.

Вам потребуется:

— кеды (для этой техники лучше использовать новые и светлые);

— несмываемый маркер для ткани.

Рисуйте, повторяя узор с картинок, или придумайте свой.

Фото: ilovetocreateblog.blogspot.com