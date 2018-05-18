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Обработка срезов изделия готовой косой бейкой
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Обработка срезов изделия готовой косой бейкой 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Фото: madeeveryday.com  Чаще всего встречаются атласные и хлопковые готовые косые бейки. Они бывают однотонные или с мелким рисунком.
Фото: BurdaStyle.ru  Готовыми косыми бейками обрабатывают открытые срезы пройм, выреза горловины, низа изделия и рукавов, детские вещи, а также всевозможные аксессуары — полотенца, прихватки, пледы, текстильные косметички и сумки.
Фото: made-by-rae.com  Если вы используете контрастного цвета бейку, одним шагом вы выполняете обработку среза и декоративную отделку изделия.
Кроме того, готовые косые бейки удобно применять в изделиях без подкладки.
Как обработать срез готовой косой бейкой
✂ Отрежьте готовую косую бейку нужной вам длины и приутюжьте.
✂ Если обрабатываемый срез не прямой, например, вырез горловины или пройма, тогда на детали бумажной выкройки наложите готовую косую бейку и приутюжьте её по форме горловины, проймы изделия.
✂ Срез детали кроя вложите в сгиб косой бейки.
✂ Бейку приколите и притачайте в край.
Важно: срез, который будет окантовываться настоящим способом, всегда выкраивается без припуска на шов.
Если в продаже вы не нашли готовую косую бейку нужного качества и цвета, тогда её можно сделать самостоятельно.
✂ Из желаемой ткани выкроите полосу по косому направлению. Ширина полосы должна быть в 4 раза больше ширины окантовки в готовом виде.
✂ Если длины бейки не достаточно, выкроите несколько дополнительных полос и сложите их лицевыми сторонами так, чтобы они образовали прямой угол. Срезы полос стачайте друг с другом по направлению долевой нити. Припуски швов разутюжьте.
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