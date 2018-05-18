Обработка срезов изделия готовой косой бейкой

Фото: madeeveryday.com Чаще всего встречаются атласные и хлопковые готовые косые бейки. Они бывают однотонные или с мелким рисунком.

Фото: BurdaStyle.ru Готовыми косыми бейками обрабатывают открытые срезы пройм, выреза горловины, низа изделия и рукавов, детские вещи, а также всевозможные аксессуары — полотенца, прихватки, пледы, текстильные косметички и сумки.

Фото: made-by-rae.com Если вы используете контрастного цвета бейку, одним шагом вы выполняете обработку среза и декоративную отделку изделия.

Кроме того, готовые косые бейки удобно применять в изделиях без подкладки.

Как обработать срез готовой косой бейкой

✂ Отрежьте готовую косую бейку нужной вам длины и приутюжьте.

✂ Если обрабатываемый срез не прямой, например, вырез горловины или пройма, тогда на детали бумажной выкройки наложите готовую косую бейку и приутюжьте её по форме горловины, проймы изделия.

✂ Срез детали кроя вложите в сгиб косой бейки.

✂ Бейку приколите и притачайте в край.

Важно: срез, который будет окантовываться настоящим способом, всегда выкраивается без припуска на шов.

Если в продаже вы не нашли готовую косую бейку нужного качества и цвета, тогда её можно сделать самостоятельно.

✂ Из желаемой ткани выкроите полосу по косому направлению. Ширина полосы должна быть в 4 раза больше ширины окантовки в готовом виде.

✂ Если длины бейки не достаточно, выкроите несколько дополнительных полос и сложите их лицевыми сторонами так, чтобы они образовали прямой угол. Срезы полос стачайте друг с другом по направлению долевой нити. Припуски швов разутюжьте.