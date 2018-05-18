Декорируем зеркало: 7 мастер-классов

1. Зеркало в раме с лучами: мастер-класс

Фото: catiescorner2.blogspot.com Такой декор для зеркала сделать просто, а выглядит он, словно произведение именитого дизайнера.

Вам потребуется:

— небольшое круглое зеркало в раме;

— упаковка деревянных палочек для шашлыка;

— универсальный клей или клеевой пистолет;

— петелька, чтобы повесить зеркало;

— серебряная краска в баллоне;

— малярный скотч.

1. Переверните зеркало и с изнанки приклейте на него палочки «лучами». Начните с двух лучей, противоположных друг другу, затем приклейте две палочки перпендикулярно первым, дальше — под углом 45 градусов и так далее: так лучи лягут равномерно по кругу. Вы можете сделать все лучи одинаковой длины или некоторые оставить чуть длиннее.

Фото: catiescorner2.blogspot.com 2. Приклейте с изнанки петельку, за которую будете вешать зеркало.

Фото: catiescorner2.blogspot.com 3. Заклейте лицевую сторону зеркала малярным скотчем, чтобы краска не попала на стекло. Покрасьте рамку и лучи серебряной краской из баллончика, дайте высохнуть и снимите скотч. Готово!

Фото: catiescorner2.blogspot.com 2. Зеркало в раме из колечек: мастер-класс

Фото: thriftyandchic.com Ещё один простой, но эффектный вариант, подходящий в том числе для помещений с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты (главное — используйте водостойкий клей).

Вам потребуется:

— круглое зеркало;

— пара труб из ПВХ (такие используют в сантехнике);

— клей для пластика, клеевой пистолет или другой прочный водостойкий клей;

— лобзик, ножовка или крепкий макетный нож;

— наждачная бумага;

— линейка и карандаш или маркер.

1. Разметьте трубки из ПВХ на отрезки одинаковой толщины (1-2 см). Распилите трубки на колечки пилкой или разрежьте макетным ножом. Чтобы края были ровными, обработайте их наждачкой. Количество колец зависит от размера рамы, которую вы хотите сделать.

Фото: thriftyandchic.com 2. Разложите кольца на рабочей поверхности, соблюдая форму круга с отверстием посередине. Отверстие в круге должно быть по диаметру немного меньше диаметра вашего зеркала. Склеивайте кружочки боковыми сторонами, соблюдая рисунок. Когда всё будет готово, оставьте клей высохнуть.

Фото: thriftyandchic.com 3. Теперь приклейте рамку к обратной стороне зеркала. Когда клей высохнет, зеркало можно будет вешать на стену: петелькой может послужить одно из колечек рамы.

Фото: thriftyandchic.com 3. Зеркало в раме из деревянных «кругляшков»

Фото: jaimecostiglio.com Для создания такой рамы вам, возможно, понадобится мужская помощь — или нет, если вы достаточно ловко умеете управляться с пилой. Результат, однако, того стоит — особенно хорошо такое зеркало будет смотреться в загородном доме или в квартире, оформленной натуральными материалами.

Вам потребуется:

— круглое зеркало;

— лист фанеры;

— несколько веток дерева разного диаметра (например, ветки, оставшиеся после обрезки деревьев или найденные в лесу);

— пилка или лобзик;

— наждачная бумага;

— прочный клей;

— карандаш, линейка.

1. На лист фанеры положите ваше зеркало и обведите его по кругу.

Фото: jaimecostiglio.com 2. По всей длине окружности отмерьте равное расстояние (это будет ширина вашей рамки) и проведите ещё одну окружность.

Фото: jaimecostiglio.com 3. Отпилите фанеру по большей окружности.

Фото: jaimecostiglio.com 4. Распилите ветки на кругляши одинаковой толщины. Края их обработайте наждачкой.

Фото: jaimecostiglio.com 5. На часть фанерной основы, предназначенной для рамки, приклейте кругляши. В середине оставьте пространство для зеркала.

Фото: jaimecostiglio.com 6. Место для зеркала смажьте клеем и приклейте зеркало по центру рамки. Оставьте высохнуть.

Фото: jaimecostiglio.com 7. Осталось прикрепить с изнанки петлю и повесить зеркало на стену.

Фото: jaimecostiglio.com 4. Зеркало в раме, обтянутой тканью под зебру: мастер-класс

Фото: justagirlblog.com Вы можете взять ткань любой расцветки или однотонную — например, можно использовать остатки ткани от шитья декоративных подушек или штор.

Вам потребуется:

— прямоугольное зеркало в деревянной раме;

— ткань для обтягивания рамы;

— ножницы;

— клей;

— малярный скотч и бумага для защиты зеркала.

1. Заклейте зеркало бумагой и малярным скотчем, защитив его от клея.

Фото: justagirlblog.com 2. Для оформления рамы потребуются 4 полосы ткани: обрежьте их до нужной длины и ширины, не забыв припуски на подгибку.

Фото: justagirlblog.com 3. Подогнув края, аккуратно приклейте ткань к раме. Готово!

Фото: justagirlblog.com 5. Зеркало в раме из шнура: мастер-класс

Фото: restorationbeauty.com В качестве основы вы можете взять фанеру (её надо будет вырезать под размер рамы) или прочный пластик (тогда можно будет обойтись макетным ножом). Саму раму можно сделать из тонкого или более толстого шнура.

Вам понадобится:

— круглое зеркало;

— основа размером с раму (вырезанный круг из фанеры или прочного пластика диаметром больше диаметра вашего зеркала);

— канат или шнур;

— прочный клей;

— ножницы;

— петелька, чтобы повесить зеркало.

1. Приклейте зеркало точно по центру основы. По его краю начните выкладывать шнур, приклеивая его к основе.

Фото: theshabbycreekcottage.com 2. Вы можете выкладывать шнур по спирали, а можете обрезать конец каждого витка, аккуратно склеивая кончики.

Фото: theshabbycreekcottage.com 3. Когда вы выложите шнуром всю основу, пустите ещё один виток по краю. Останется дать клею высохнуть и прикрепить с обратной стороны петельку.

Фото: theshabbycreekcottage.com 6. Зеркало с кружевным узором

Фото: papernstitchblog.com Раму для зеркала можно нарисовать прямо на самом зеркале — притом за считанные секунды!

Вам потребуется:

— круглое зеркало;

— круглая бумажная салфетка с кружевным краем (размер салфетки должен быть меньше размера вашего зеркала);

— двусторонний скотч;

— краска в баллончике.

1. На салфетку приклейте двусторонний скотч и прикрепите на него салфетку точно по центру вашего зеркала.

2. Покрасьте зеркало краской из баллончика. Дайте краске высохнуть и снимите салфетку. Готово!

Фото: papernstitchblog.com 7. Зеркало в раме из разноцветных прищепок: мастер-класс

Фото: modpodgerocksblog.com Для украшения прищепок можно взять контрастные или подходящие по цветовой гамме лоскутки ткани или обрезки обёрточной бумаги. Вариант — газетные или журнальные листы, фольгированная бумага, фетр, шёлк…

Вам потребуется:

— круглое зеркало;

— деревянные прищепки;

— ткань или бумага для декора;

— линейка и карандаш;

— клей.

1. Измерьте длину прищепок и отрежьте от бумаги или ткани полоски, по ширине соответствующие этой длине.

Фото: modpodgerocksblog.com 2. Нарежьте из бумаги узкие полоски, равные боковой стороне прищепки.

Фото: modpodgerocksblog.com 3. Приклейте полоски на прищепки и оставьте высохнуть.

Фото: modpodgerocksblog.com 4. Наденьте прищепки на зеркало. Для верности их можно приклеить. Готово!

Фото: modpodgerocksblog.com