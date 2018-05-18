Бумажный браслет из ленты для скрапбукинга

Вам потребуется:

✽ бумажный рулон

✽ ленты для скрапбукинга washi tape с цветочными узорами

✽ цветная пряжа

✽ линейка

✽ толстая игла

✽ карандаш

✽ ножницы

Как сделать бумажный браслет

Шаг 1 Бумажный рулон надрезать вдоль. С помощью линейки и карандаша отмерить ширину 2,5–3 см и отрезать полосу. Оклеить ее лентами washi tape, выступающие края загнуть на внутреннюю сторону.

Шаг 2 Концы получившегося браслета немного закруглить. С помощью иглы на концах браслета по линии середины продеть нить подходящего цвета.

Шаг 3 Браслет обернуть вокруг запястья, нить завязать на бантик.

Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018