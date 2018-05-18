Что такое подборт и его виды

Борта изделия — это края самой обычной застежки. Они всегда выполняются из двух слоев ткани, поэтому на изнаночной стороне изделия видна лицевая сторона ткани — эта внутренняя деталь называется подбортом. Каким будет подборт, зависит от формы борта и от расхода ткани. Для придания краю застежки большей прочности подборт обычно дублируют прокладкой.

Виды подбортов

Цельнокроеный подборт

Подборт, выкроенный вместе с бортом, называется цельнокроеным. Такой подборт всегда выкраивается вместе с бортом, если борт имеет прямые срезы и если это не увеличивает расход ткани.

На выкройке линия, по которой подборт отворачивают на изнаночную сторону, всегда обозначается как «подборт».

Притачной подборт

Такой подборт выступает в качестве самостоятельной детали. Подборт выкраивают отдельно и притачивают к борту, если борт имеет скошенные или скругленные срезы и если расход ткани не позволяет выкроить цельнокроеный подборт.

Для притачного подборта имеется либо отдельная выкройка, либо же он приводится прямо на выкройке детали полочки, и его надо переснять с детали полочки как отдельную деталь.

Притачной подборт может быть частично цельнокроеным и частично притачным одновременно: верхняя часть подборта притачивается, а нижняя, как правило, является цельнокроеной.

Кроме того, притачной подборт может быть полностью составным — из двух, реже из трёх деталей, когда банально не хвататет ткани, чтобы выкроить деталь подборта целиком.

Подборт с двойной подгибкой

Обычно такой подборт встречается в блузках и рубашках.

На выкройке к переднему краю борта добавляется двойная ширина подборта. Посредине подборта обозначена линия «сгиб». В этом случае подборт нужно подвернуть дважды. Поэтому при шитье блузок и других изделий из легких тканей прокладку для укрепления подборта можно не использовать.

Важно: отстрачивают борта только после обработки низа изделия, так как подборт всегда лежит поверх припуска на подгибку низа.

Фото: BurdaStyle.ru