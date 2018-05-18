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Модный акцент: повязка в стиле тюрбана своими руками
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Модный акцент: повязка в стиле тюрбана своими руками 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
узорчатая шелковая ткань, эластичная лента шириной 2,5 см и длиной ок. 15 см, нитки, масштабная линейка, меловой карандаш, портновские булавки, ножницы
Шаг 1  Из шелковой ткани выкроить два прямоугольника размером по 52 х 18 см. Один длинный срез каждой детали подвернуть дважды на ширину по 5 мм и настрочить в край.
Шаг 2  Одну из деталей сложить лицевой строной внутрь по длинному срезу, приколоть и стачать на ширину 1 см, оставив сзади открытым участок длиной 3 см. Припуски шва дважды заутюжить по обе стороны от шва на ширину по 5 мм и приколоть.
Шаг 3  Припуски шва отстрочить по обе стороны от шва в край, не доходя по ок. 2 см до открытого участка.
Шаг 4  Вторую деталь продеть через отверстие в первой детали до половины длины. Закрыть продольный срез, оставив в шве открытым участок длиной 3 см.
Шаг 5  Припуски шва дважды заутюжить по обе стороны от шва на ширину по 1 см, приколоть и отстрочить в край. Теперь драпировка у повязки находится по центру.
Шаг 6  Из шелковой ткани выкроить прямоугольник размером 7 х 18 см, сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать на расстоянии 1 см. Припуски шва разутюжить. Деталь вывернуть.
Шаг 7  В деталь вдеть эластичную ленту. При этом можно использовать английскую булавку.
Шаг 8  Короткие срезы детали подвернуть внутрь на ширину по 1 см и приколоть к эластичной ленте. Так на детали получится сборочка.
Шаг 9  Короткие срезы повязки присборить до длины 2,5 см, вставить в деталь с эластичной лентой и настрочить в край.
Источник и фото: Burda 5/2018
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