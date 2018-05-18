Красота спасет мир: 5 лучших образов в кино

Поэтому специально для читателей BurdaStyle.ru интернет-кинотеатр tvzavr составил список фильмов, герои которых отличаются хорошим вкусом в одежде, а, значит, их нарядами можно не только восхищаться на экране, но и смело перенимать в свой гардероб.

Турист (2010)

Чарующая Венеция, город романтики и любви. Именно сюда приезжает американский турист Фрэнк ( Джонни Депп ) и в попытках залечить душевные раны знакомится с Элизой ( Анжелина Джоли ). Таинственная незнакомка становится причиной целого приключения, в которое оказывается втянут Фрэнк. Стрельба, погони, динамика на фоне Венецианских пейзажей: всё в духе качественного боевика; любовная же линия, как вишенка на торте, лишь украшает кинокартину.

Что касается самой Элизы, то ее смело можно назвать примером отменного вкуса: будучи приверженцем изысканной классики она выбирает максимально женственные и изящные наряды, которые подойдут любой девушке для выхода в свет. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ее образами, ведь это готовое пособие по стилю для юных леди.

(https://www.tvzavr.ru/film/turist/)

Красотка

Знакомая многим история об обеспеченном мужчине и молодой красивой женщине, которым не удалось увернуться от стрел меткого Амура. Трудно поспорить, что главная героиня Вивьен в исполнении Джулии Робертс стала настоящим эталоном для подражания, а ослепительные образы после её перевоплощения в светскую даму достойны восхищения. Элегантные наряды Вивьен будут смотреться уместно и привлекательно не только в кадре, но и в реальной жизни.

(https://www.tvzavr.ru/film/krasotka/)

Париж! Париж!

1936 год. Париж. Маленький мюзик-холл вынуждены закрыть, но трое артистов решают бороться за концертный зал, где они когда-то выступали, и возродить музыкальный театр. И хотя без финансовой поддержки сделать это трудно, они позволили обаятельной Доус спеть на сцене «Шансонии» свою любимую песню. Так у них в труппе появилась молодая и очаровательная исполнительница. Двойная удача, что и местный босс разрешает оставаться театру открытым.

Париж сам по себе стойко ассоциируется с женственностью и утонченностью, а героиня фильма — само воплощение этих понятий, поэтому, если и вдохновляться образами 30-х годов, то, однозначно, в ее исполнении!

(https://www.tvzavr.ru/film/parizh-parizh/)

Бурлеск

В продолжение романтичных фильмов-мюзиклов стоит добавить полюбившийся многим «Бурлеск» о покорении большой сцены юной талантливой певицей и танцовщицей Али из провинциального городка. Кристине Агилере удалось создать кокетливый и местами провокационный образ дивы, который приковывает к себе внимание почитателей и не только. Стразы, перья, кружева и прочие атрибуты стиля гламур если и не придутся по душе прекрасной половине человечества для повседневной жизни, то в качестве наряда для особого случая (будь то вечеринка или тематический праздник) подойдут как нельзя лучше.

(https://www.tvzavr.ru/film/burlesk/)

Предложение

Говоря об образе современной женщины, на ум сразу приходит уверенная в себе и своих силах, целеустремленная героиня Сандры Буллок из киноленты «Предложение», повествующей об ответственной начальнице Маргарет, которая под угрозой депортации из штатов в Канаду готова вступить в фиктивный брак со своим ассистентом ( Райан Рейнольдс ). У Сары и Райана получился прекрасный тандем, за которым любопытно наблюдать и на который приятно смотреть. А более стильные образы для работы и деловых встреч, чем у этой звездной пары, придумать сложно!

(https://www.tvzavr.ru/film/predlozhenie/)