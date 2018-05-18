5 фактов о злости, которые изменят вашу жизнь

Людям, у которых дергается глаз и которые скрежещут по ночам зубами; тем, кто решил еще в детстве, что злиться — это плохо, а потом, встав на путь духовного развития, только подкрепил эту веру, — посвящается.

Факт первый.

У злости есть один маленький нюанс, который остается практически незамеченным психологами. Злость — очень неудобное чувство. Согласитесь, вы наверняка слышали о ее разрушительности и неуместности, но чтоб она была неудобной…

Вообразите, в компании один из собравшихся начинает в открытую злиться. При этом его аффект не направлен ни на кого из его приятелей. Он злится, просто обсуждая какую-то заряженную для него тему. И столько раз я замечала, что люди не то, что свою, а чужую, не ориентированную на них интенсивную эмоцию переварить не в силах. Они прерывают контакт, дистанцируются, замыкаются. В общем, перестают участвовать в беседе. Но как только ситуация выравнивается, они возвращаются в поле друзей. О том, как быть счастливым, читайте здесь.

«Это так неуместно!» — скажете вы о том, что кто-то с бухты барахты вдруг решил слить свои эмоции в компании людей, собравшихся повеселиться. «Но так бывает» — отвечу я вам. И если вы сами умеете выражать, проживать и контейнировать свои даже самые сильные чувства, чужая злость не доставит вам дискомфорта.

Поэтому ориентируйтесь на ощущение «неудобности». Это очень хороший маркер для тех тем, которые нуждаются в проработке. Но. Важный момент: у вас всегда есть право выбора.

И если конкретно сегодня вы ощущаете что-то неприемлемое для вас, у вас всегда есть возможность прервать контакт и таким образом защитить свои границы.

Факт второй.

Продолжим тему границ. Есть одна психологическая аксиома: злость всегда скрывает страх. С точки зрения познания внутренних процессов они вообще неразрывны. Все очень просто и означает одно: когда вы злитесь, вероятнее всего, вы на самом деле боитесь. Как правило, речь о страхе нарушения личных границ. А когда мы боимся, что они будут нарушены, это значит, что мы плохо их ощущаем. К примеру, не знаем, когда остановиться самому, когда сказать «нет», когда настоять на чем-то, когда дистанцироваться или наоборот включиться, взять ответственность или отпустить все по течению реки. И многое другое.

В процессе познания себя мы проигрываем массу ролей, ситуаций, которые призваны пролить свет на понимание себя и, конечно, своих границ. Вопросы «кто я, чего я хочу, что для меня приемлемо, что нет» дают некое представление нам о нас. Поэтому полезно себе их задавать и любоваться тем, как они формируются.

Факт третий.

Здесь более абстрактно-философский момент — злость всегда сопряжена с выбросом большого количества энергии и качественное ее проживание освобождает пространство в стиле «пейзаж после цунами».

Каждая ситуация, вызывающая это чувство, «прокачивает» нас на пропускаемость эмоций более сильного заряда. Зачем? Чем сложнее уровень, тем выше награда.

Свободное пространство, в свою очередь, пугает. Раньше на его месте были злость, обида и еще много чего. А после того, как они ушли, что положить на эту полку? Люди боятся неизвестности, пустоты, тишины. Наверное, поэтому придуман ад, поэтому захламлены квартиры, поэтому постоянно играет музыка и используются социальные сети. Потому что наедине с собой может быть все слишком ярко и громко. И к этому сложно быть готовым.

Факт четвертый.

Мы постоянно используем приемы пассивной агрессии. Практически все, практически без исключения. Сарказм, сплетни, демонстративно-жертвенное поведение, эмоциональное накопительство и последующий «взрыв» вне контекста ситуации и значительно превышающий адекватную интенсивность реагирования — все это мы. Даже те, кто «прокачиваются», даже самые мудрые из нас очень часто и незаметно для себя злятся, как будто бы не злясь. Тут понять себя и простить (информацию о том, как понимать и слушать себя тут). Ах да, и вовремя осознать.

Факт пятый.

Злость — двигатель прогресса в том случае, когда логические доводы иссякли, а результат не достигнут. Злость взывает к первобытному реагированию, запускает дополнительные ресурсы, раскрывает нашу естественность и свободу. Как укол адреналина она дает моментальное включение в стрессовой ситуации. Как волна, слишком пугающая начинающего серфера, она может казаться опасной, но после нескольких подходов так приятно научиться ею управлять.

Так что не отказывайте себе в удовольствии позлиться. Или испытать любую другую эмоцию. Будьте живы по-настоящему. Ведь эмаль на зубах когда-нибудь сотрется.

Текст: Ольга Белоусова