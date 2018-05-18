«Я — толстая!» или вся правда о дисморфофобии

Почему люди перестают любить свое тело? Много ли вы знаете людей, довольных собственной внешностью? В моем окружении таких нет. Одни старательно прячут за шевелюрой излишне выдающиеся ушки или пухлые щечки. Другие приходят в отчаяние, старательно выпрямляя перед зеркалом очаровательные кудряшки.

Нос, глаза, ресницы скулы — у каждого найдется черта, которую, будь на то возможность, он с удовольствием бы подкорректировал. Но, по моим наблюдениям, больше всего страданий доставляет людям фигура.

Почему человек может разлюбить собственное тело

Большинство из нас относительно мирно сосуществуют с собственными «изъянами». Кто-то со временем даже учится подшучивать над своими несовершенствами. Но бывает, неприятие недостатков, реально существующих или выдуманных, приобретает гипертрофированную форму.

Стоя перед зеркалом, мантру: «Я — толстая!» повторяют и девчонки-подростки, и дамы бальзаковского возраста. Далеко не всегда это утверждение оправдано. Психологам известно, что лишние килограммы и целлюлит регулярно «находят» у себя даже люди с явным дефицитом массы.

Люди, которые постоянно думают о том, как выглядят со стороны, понемногу зацикливаются на собственной внешности. Им кажется, что окружающие постоянно их рассматривают, смеются над ними. Не смотря на то, что на проблемы с внешностью девушки жалуются чаще юношей, от этой проблемы страдают и мужчины, и женщины.

Неприятие своего тела, которое специалисты называют дисморфобией, мешает людям жить полноценной жизнью. В самых тяжелых случаях люди уходят в собственный мир, избегают контактов с окружающими, и впадают в депрессию.

Откуда берется дисморфофобия Предрасположенность к дисморфофобии часто закладывается в детстве Неприятие и тревожность по поводу собственного тела встречается примерно у 2% всех людей в популяции. Это относительно немного, ведь далеко не у каждого человека есть предрасположенность к этому расстройству.

Причины дисморфофобии

1. Особенности характера

Как правило, дисморфофобия появляется у людей мнительных, застенчивых и эмоционально лабильных.

Люди, страдающие социальными фобиями, не довольны своей внешностью гораздо чаще здоровых: у них расстройство встречается в 10-40% случаев. Кроме того, дисморфофобией страдают от 3 до 53% пациентов пластических хирургов.

2. Неправильное воспитание и эмоциональное давление

По статистике, 78,7% пациентов, страдающих дисморфофобией, росли без должного внимания и любви со стороны родителей. Расстройство нередко развивается из-за необоснованной критики и насмешек окружающих.

Из-за эмоционального давления дома и в школе у жертв дисморфофобии нарушается работа нейронных сетей. Из-за этого нормальный и здоровый человек начинает воспринимать себя как толстого и непривлекательного.

3. Наследственность

У 8% пациентов с дисморфофобией есть член семьи с подобным заболеванием. В семьях, где кто-то уже страдает дисморфофобией, расстройство встречается в 4 раза чаще, чем в семьях, где все довольны собственной внешностью.

4. Низкий уровень гормонов настроения

Дисморфофобией чаще заболевают люди с пониженным уровнем дофамина и серотонина — нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение и самочувствие.

3. Социальные представления о красоте

Существенную роль в развитии дисморфофобии играет медиасреда. У молодых людей и подростков дисморфофобия часто развивается из-за несоответствия глянцевым стандартам красоты.

Отретушированные фотографии фотомоделей, поп-звезд и светских львиц смотрятся куда более выигрышно, лицо обычной девчонки. Из-за этого у подростков появляется повод для копания в себе и поиска все новых и новых недостатков внешности.

Как понять, что у близкого человека развивается дисморфофобия Навязчивый интерес к собственной внешности — тревожный признак Проявления этого расстройства зависят от характера и особенностей поведения человека, наличия или отсутствия психических расстройств.

Признаки начинающейся дисморфофобии

1. Зацикленность на внешности

Кто-то избегает зеркал и категорически отказывается фотографироваться. В то время как другие, наоборот, бесконечно смотрятся во все отражающие поверхности и постоянно делают селфи.

2. Стремление во что бы то ни стало изменить внешний облик

Чтобы изменить внешность, люди используют разные тактики: изнуряют себя диетами, бесконечными тренировками и косметологическими процедурами, проводят пластические операции, пользуются косметикой, носят бесформенную одежду.

3. Уменьшение социальной активности

Чтобы спрятать от окружающих явные и мнимые изъяны, люди стараются как можно меньше контактировать с окружающими, сужают круг общения и замыкаются в себе. По той же причине девушки нередко стараются спрятать лицо, прикрывая его волосами.

4. Навязчивое желание сравнивать себя с другими

Жертвы дисморфофобии нередко подписываются на аккаунты и социальные сети звезд и бьюти-блогеров, бдительно следят за малейшими изменениями моды и мучают окружающих вопросами о собственной внешности.

Как предотвратить дисморфофобию

Как и любой недуг, дисморфофобию легче предотвратить, чем вылечить. А потому родители должны присматриваться к своим детям и пытаться понять, чем они живут и о чем переживают.

Три совета родителям подростка

1. Почаще говорите детям, что любите их Если ребенка действительно есть проблем с внешностью или со здоровьем, не намекайте на это лишний раз. Хвалите детей не за внешний облик, а за достижения. Полные, слишком худые или просто «странные» ребята, которых родители уважают за вдумчивость и интерес к миру, чаще становятся учеными, инженерами и бизнесменами, чем дисморфофобами.

2. Беседуйте с подростками по душам

Не отмахивайтесь и не насмехайтесь над детскими проблемами, даже если вам они кажутся надуманными. Помните: душевный разговор, похвала, вовремя купленное красивое платье или яркая футболка могут предотвратить дисморфофобию.

3. Никогда не комментируйте внешность своих детей

Не называйте дочерей и сыновей толстыми, неухоженными и некрасивыми. Если желаете изменить привычки подростка, отталкивайтесь от его проблем. Девочка-подросток будет охотнее мыть голову и стирать свои вещи, если вы сумеете объяснить ей, что так она станет популярнее у сверстников.

Чаще всего дисморфофобия начинается в подростковом возрасте. В это время особенно важно вовремя разглядеть неладное и обратиться к психологу или психотерапевту.

Если этого не сделать, расстройство будет приобретать все более тяжелую форму и обрастать другими психическими расстройствами. В тяжелых случаях дисморфофобия может привести к анорексии, булимии, и даже к попыткам суицида.

Как лечить дисморфофобию

Что делать при начинающейся дисморфофобии

1. Предложите страдающему из-за проблем с внешностью человеку сменить имидж или прическу, дайте ему контакты хорошего диетолога и тренера, который поможет «поправить» фигуру в тренажерном зале.

2. Поищите социальные подтверждения привлекательности человека: постарайтесь найти бьюти-блогера, актера или музыкальную звезду со сходным типом внешности.

3. Попробуйте переехать, сменить школу или работу. Это поможет, если дисморфофобию провоцирует окружение,

Если эти простые меры не помогли, не поможет даже пластическая операция. Страдающий от дисморфофобии человек все равно не будет удовлетворен результатом, потому что дело не во внешности, а в том, как он себя воспринимает.

Не поможет и участие близких, даже если вы будете всячески поддерживать и подбадривать друга, убеждая в отсутствии изъянов. Поддержка, разумеется, важна, но она не заменит специализированную помощь.

Что делать при тяжелой дисморфофобии Если дисморфофобия зашла далеко, помочь пациенту сможет только психолог или психотерапевт Если неприятие собственной внешности превратилось в дисморфофобию, нужно можно быстрее обратиться к психотерапевту. Грамотный специалист постарается выявить истинную причину нарушения и изменить социальную самооценку пациента с негативной на позитивную с помощью специальных методик.

В тяжелых случаях помимо психотерапии назначают антидепрессанты и другие лекарственные препараты, приобрести которые можно только по рецепту.

Если диагноз подтвердится, советуем набраться терпения. Тяжелая дисморфофобия лечится долго, до полугода. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация.

Любите себя и своих близких, и будьте здоровы!