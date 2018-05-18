Зубные импланты: плюсы и минусы различных моделей

Как правильно выбрать импланты?

Зубные импланты: плюсы и минусы

Дентальная имплантация — современная альтернатива протезированию. Поскольку имплантология еще достаточно молодая отрасль, в умах пациентов пока не уложились преимущества этой методики. А преимуществ перед протезами у имплантов много.

1. Импланты позволяют жевать твердую пищу

Импланты позволяют жевать твердую еду почти как настоящие зубы. Избегать твердой пищи нужно лишь в первое время, пока имплант не прижился. Протезы требуют куда более бережного отношения: твердая фактурная еда может повредить или сместить протезы.

2. Имплантация полезнее для десен

Если человек не жует своими зубами, костная ткань челюсти истончается и понемногу рассасывается. Врачи подтверждают: имплантация предотвращает дистрофические изменения тканей пародонта и убыль костной ткани. При протезировании ткань продолжает рассасываться, хоть и очень медленно.

3. Для имплантации искусственного зуба не нужно убивать живые соседние зубы

Искусственный зуб хорошо встает на место собственного зуба, и не вредит соседним зубам.

В протезировании есть два варианта — потавить мостовидные или бюгельные протезы. Чтобы поставить мостовидный протез, нужно убить соседние зубы — удалить пульпу и запломбировать корневые каналы, даже если зубы были здоровыми. Для постановки бюгельного протеза соседние зубы придется обтачивать.

4. Зубные импланты можно ставить при любом количестве зубов

В принципе, импланты можно ставить, даже если в челюсти нет ни одного зуба. Для постановки протезов нужно, чтобы в челюсти сохранялось несколько зубов. Например, для постановки бюгельного протеза, который считается более удобным и легким, чем мостовидный, нужно как минимум 6 зубов.

Если у пациента не хватает зубов для протезирования, ему все-таки придется поставить мини-импланты, на которых будут крепиться протезы.

Виды зубных имплантов Имплант — это искусственный корень зуба. Собственно зуб — коронка, которую врач подбирает индивидуально Фактически, имплант — это искусственный корень зуба, поверх которого надевается коронка (собственно зуб). Стоматологи-имплантологи применяют много видов зубных имплантов, каждый из которых имеет свои показания к использованию.

Импланты отличаются по размеру, дизайну, материалу изготовления, и каждый из этих видов имеет функциональные особенности, показания и противопоказания.

Корневидные импланты

Самый знаменитый и распространенный вид имплантов — искусственный корень зуба, который ввинчивают в челюсть (почти как шуруп). Материалы изготовления: титан, сплавы титана, оксид циркония.

Противопоказания для установки: недостаточная толщина костной ткани. Но это противопоказание является временным, ведь объем кости можно восстановить.

Пластиночные импланты

Это тонкая широкая пластинка с отверстиями, которая вживляется в костную ткань челюсти. Верхнюю (видимую) часть импланта используют как культю для коронки. Пластиночные импланты прочнее корневидных, но менее физиологичны, и дольше приживаются. Современные стоматологи говорят — это пережиток прошлого.

Базальные импалнты

Это очень длинный искусственный корень, который ввинчивается в глубокие (базальные) слои кости. Базальные зубные импланты устанавливаются, когда нужно восстановить несколько рядом стоящих зубов, но при этом пациент имеет недостаточный объем костной ткани, и нет возможности провести костную пластику.

Эндодонтические импланты

Это единственный вид имплантов, которые не замещают утраченный зуб полностью, а стабилизирует его, когда остался относительно здоровый корень зуба. Несмотря на все теоретические возможности, такой вид имплантов часто связан с осложнениями и редко используется.

Субпериостальные импланты

Редко применяются в стоматологии в силу своей повышенной травматичности и конструкционных особенностей. Субпериостальные импланты представляют собой объемную и сложную конструкцию.

Конструкция состоит из ажурной металлической сетки анатомической формы, которая обхватывает кость. Через десну выводится абатмент — будущая основа для дальнейшего протезирования.

Внутрислизистые импланты

Это съемные протезы которые по принципу действия похожи на обычную кнопку для застегивания одежды. Коронка закрепляется на верхней части кнопки, а нижняя часть внедряется в челюсть под слизистую оболочку.

Внутрислизистые импланты устанавливаются для фиксации полных или частично съемных протезов. И состыкуются с этими имплантами как клепки.

Как выбрать корневой имплант? Корневой имплант помогает создать искусственный зуб с корнем из титана 90% всех имплантаций проводится именно с использованием корневых имплантов. Однако корневые импланты также имеют особенности и отличия. Существуют импланты премиум класса, а также бюджетные.

Дорогие импланты

Самые дорогие импланты марки Straumann, Astra Tech, Nobel Biocare. Средняя цена за один имплант варьируется в пределах 45-50 тысяч рублей.

Немецкие импланты — дешевле. Средняя цена за один имплант в пределах 35 тысяч рублей.

Производители дают пожизненную гарантию, а также современные виды лечения, технологии моделирования.

Бюджетные импланты

Доступные по цене модели имплантов производят в Израиле, Корее, России, Украине и Белоруссии. Средняя цена за один имплант в пределах 25 тысяч рублей.

Не стоит скептически относиться к этим моделям, их также активно используют стоматологи. Стоматологи заинтересованы в благополучном исходе имплантации и протезирования, и никогда не посоветуют плохой имплант. Ведь иначе доктору грозит ответственность — финансовая и даже уголовная.

Критерии выбора имплантов

Выбрать зубные импланты должен помогать ваш стоматолог. Дело в том, что доктору придется учитывать множество факторов:

количество отсутствующих зубов; время, которое придется затратить на имплантацию; состояние костной ткани и пародонта; общее состояние здоровья и финансовые возможности пациента.

Посте того, как доктор учтет все эти факторы, он сможет подобрать вам имплант. Стоматологи выделяют 6 фундаментальных критериев выбора, которые отображают надежность, функцию и эстетику.

Критерии выбора импланта Импланты выбирают по шести критериям 1. Материал импланта

95% современных имплантов делают из титана. Это современный материал, который отличается наибольшей биологической совместимостью: титан и костная ткань сращиваются наиболее прочно.

Но для достижения отличного результата одного титана недостаточно. Чтобы имплант лучше прижился, его покрывают оксидом титана или обогащенным фосфатом.

2. Форма

Несмотря на то, что дентальная имплантация относительно молодая наука, врачи перепробовали довольно много различных конструкций. На сегодняшний день стоматологи чаще всего используют импланты корневидной формы — конечно, если нет специальных показаний, из-за которых придется ставить другой имплант.

3. Дизайн

Под этим термином понимается и внешний вид (эстетика), и функционал импланта. Лучшими корневидными имплантами считаются конусовидные, имеющие на поверхности бороздки, как у винта.

Бороздки гарантирует надежную фиксацию в кости. Доказано, что бороздки обеспечивают сращение импланта и костной ткани. Бороздки позволяют и фиксировать уровень наклона самого искусственного корня, что только улучшает эстетические данные.

Стоматологи отмечают, что импланты, которые не имеют резьбы в коронковой части, будут способствовать рассасыванию костной ткани. В итоге искусственный корень начинает просвечивать, что ухудшает эстетику. При выборе имплантов стоматологи обращают на это внимание.

4. Долговечность

Механическая прочность импланта зависит от качества титана. Каждый производитель дает разные прогнозы на ношение имплантов. Несмотря на разницу в долговечности, на большинство имплантов дается гарантия на десять лет. На некоторые — пожизненно.

На срок службы имплантов влияет качество изготовления и установки коронки, которая обеспечивает правильную нагрузку и возможность удовлетворительной гигиены полости рта.

5. Эстетика

Для достижения эстетических функций необходима гармония в связке «имплант — абатмент — коронка». На этом этапе лечения участвуют ортопеды, гнатологи.

6. Стоимость

На этот критерий пациенты обращают внимание чаще всего. Сегодня можно выбирать между имплантами премиум, среднего и эконом класса. Отличия между ними, конечно, есть.

Считается, что чем дешевле конструкция, тем больше в будущем может возникнуть сложностей и возможных ошибок, которые не зависят от стоматолога. Однако это не означает, что импланты эконом класса непременно дадут осложнения. Просто при их использовании риски несколько выше.

Берегите зубы и будьте здоровы!