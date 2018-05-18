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Седина и морщины: 33-летняя актриса Машкова напугала внешним видом
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Седина и морщины: 33-летняя актриса Машкова напугала внешним видом 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Дни.ру
В аккаунте проекта Masha from Russia в Instagram была опубликована фотография 33-летней актрисы Марии Машковой. На снимке она предстала перед зрителями значительно постаревшей.
Российская актриса театра и кино Мария Машкова напугала поклонников своим радикально изменившимся внешним видом. На фотографии, опубликованной в Instagram, она предстала сильно постаревшей.
Лицо 33-летней красотки избороздили морщины, из под элегантной шляпки проглядывали седые волосы, а в нос были вставлены специальные трубки для дыхания. Подпись под снимком также сильно интриговала: ""Ну ничего!… Все так будем! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)".
Впрочем, в той же подписи вся интрига была и разрушена. "…и да… Это Маша и это гримм", — говорится в сообщении под обескураживающим фото. Однако даже это не помешало некоторым подписчикам испугаться увиденного зрелища.
"Брр…мурашки!", — признался один из комментаторов. Остальные похвалили работу гримеров: «Очуметь!», «Улетный грим», «Крутой грим 😍😍😍😍», «Гримм очень крутой! Смотрю на фото уже 30 минут) глаз не оторвать 👀 👏😍», «Супер 👍», — не скрывали своего восторга подписчики.
Кто-то из поклонников даже заметил, что несмотря на все морщины и седину, тщательно нанесенные гримерами, узнать Марию Машкову было легко. Все дело в ее сияющих и наполненных жизненными силами глазах.
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