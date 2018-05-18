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Илон Маск начал встречаться со «скоростью света»
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Илон Маск начал встречаться со «скоростью света» 

Вести.Ru 29 минут назад
30-летняя канадская певица Граймс, с которой сейчас встречается Илон Маск, сменила имя с «Клэр» на «с» (cо строчной и курсивом). Артистка заявила, что сделала в честь скорости света в вакууме, именно таким символом эту физическую величину обозначают в формулах.
О смене имени Граймс (Клер Буше) написала в своем «Твиттере».
i’m legally changing my name from claire to ‘c’, as in the speed of light. {☄️ lowercase and italics 💫} ___ this will be much better pic.twitter.com/nOG5kNEU9O
— Grimes (@Grimezsz) 17 мая 2018 г.
"Так будет гораздо лучше. Имя «Клер» было для меня проклятьем с тех пор, как я начала осознавать себя", — отметила девушка.
Певица отметила, что Илону Маску это имя тоже нравится.
Ранее сообщалось, что на светском балу Met Gala в начале журналисты заметили на Граймс чокер с эмблемой Tesla. Тогда же пара официально объявила о своих отношениях.
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