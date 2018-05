Илон Маск начал встречаться со «скоростью света»

30-летняя канадская певица Граймс, с которой сейчас встречается Илон Маск , сменила имя с «Клэр» на «с» (cо строчной и курсивом). Артистка заявила, что сделала в честь скорости света в вакууме, именно таким символом эту физическую величину обозначают в формулах.

О смене имени Граймс (Клер Буше) написала в своем «Твиттере».

i’m legally changing my name from claire to ‘c’, as in the speed of light. {☄️ lowercase and italics 💫} ___ this will be much better pic.twitter.com/nOG5kNEU9O

— Grimes (@Grimezsz) 17 мая 2018 г.

"Так будет гораздо лучше. Имя «Клер» было для меня проклятьем с тех пор, как я начала осознавать себя", — отметила девушка.

Певица отметила, что Илону Маску это имя тоже нравится.

Ранее сообщалось, что на светском балу Met Gala в начале журналисты заметили на Граймс чокер с эмблемой Tesla. Тогда же пара официально объявила о своих отношениях.