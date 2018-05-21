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Новый выпуск «Холостяка»: Егор Крид набил Вике татуировку и открыто заявил, чтобы Даша не радовалась победе раньше времени
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Новый выпуск «Холостяка»: Егор Крид набил Вике татуировку и открыто заявил, чтобы Даша не радовалась победе раньше времени 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Галя, Вика, Даша — всего три девушки остались в шаге до финала. В новом выпуске участницы проекта сами пригласили Егора на свидания. Вика Короткова решилась сделать первую в жизни татуировку. Она попросила Крида набить ей на руке слова из картины, которую они купили в Барселоне.
Галя пригласила Егора создать уникальный аромат. После долгих проб запахов, Крид и Чиблис остановились на нескольких, которые смешали в один. Но, по словам Гали, аромат был странным и сильно отличался от того, что она задумывала.
А вот Даша Клюкина решила повторить сцену из фильма «Привидение» и на свидании с Егором лепила с ним из глины. Процесс так сблизил пару, что они даже поцеловались. К слову, это был первый «серьезный» поцелуй в этом сезоне.
На церемонию роз девушки облачились с костюмы стюардесс, а Егор был капитаном. Первыми получили розы Вика и Галя, а Даша осталась без цветка. Ранее Егор заявил, что девушка слишком рано надеется, что она победит. Но в итоге ведущий Петр принес и третью розу для Клюкиной. Теперь все четверо отправятся в Дубай знакомиться с родителями Крида.
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Фото:Instagram, ТНТ
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