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Под венец или на вылет? Голосуем, кто из участниц «Холостяка» с Егором Кридом выйдет в финал
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Под венец или на вылет? Голосуем, кто из участниц «Холостяка» с Егором Кридом выйдет в финал 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В проекте «Холостяк» осталось всего три участницы: Галина Чиблис, Виктория Короткова и Дарья Клюкина. Но заветное кольцо певец подарит только одной из красоток. Уже в это воскресение, 20 мая одна из участниц покинет проект. Это вдвойне обидно: ведь до финала остался всего один шаг! Каждая из участниц стала для Егора фавориткой. Ради Крида Вика официально подала на развод со своим мужем…
… Галя перестала быть скованной, открылась холостяку и показала свои чувства…
… а к Даше на протяжении всего проекта Крид проявлял повышенное внимание. Некоторые поклонники романтического шоу именно Клюкиной пророчат победу.
Пока все ждут финал проекта, предлагаем тебе сделать свои ставки: кто же покинет шоу всего за шаг до финального свидания с холостяком? Решай прямо сейчас.
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Фото:Instagram
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