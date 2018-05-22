Смелые татуировки, селфи в белье и осиная талия: изучаем Instagram финалистки шоу «Холостяк» Виктории Коротковой

Красавица Виктория пришла на шоу несвободной: на момент начала реалити она была официально замужем, хотя уже и не жила с супругом. Недавно стало известно, что девушка все-таки выкроила несколько дней, чтобы отправиться в Калининград и оформить развод. Свою готовность остаться с Кридом она успела показать не только так: накануне Виктория Короткова позволила музыканту сделать ей татуировку и результат продемонстрировала в Instagram.

— подписала девушка снимок татуировки, состоящей из слова «любовь». Позже в Instagram участвовавшая в съемках тату-мастер рассказала, что Егор Крид провел только одну линию — но разве этого недостаточно для того, чтобы считать, что у тебя есть тату от Крида?

У себя на странице Виктория не стесняется демонстрировать подтянутое тело, деля откровенные селфи.

Упругая грудь, осиная талия — с фигурой у девушки все в порядке.

Однако так было не всегда. Если пролистать Instagram Виктории Коротковой на пару лет назад, можно увидеть, что тогда девушка была близка к анорексии. Сейчас Виктория все-таки пришла в норму, и болезненно худые руки, ножки-палочки и истощенное лицо остались позади.

Кроме Виктории Коротковой, за расположение Егора Крида в финале «Холостяка» борются Дарья Клюкина и Галина Чиблис. А как ты думаешь, какие шансы на победу у Виктории?

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Фото:Instagram