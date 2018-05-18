Канны: лучшие бьюти-образы звезд с фестивальных вечеринок 

Традиционно во время Каннского кинофестиваля проходит несколько громких вечеринок: de Grisogono, которую организует одноименная швейцарская компания и ее основатель Фаваз Груози, и Chopard. Vanity Fair совместно с Домом Сhanel также устраивают ужин для самых именитых гостей. В этом году ими стали Диана Крюгер, Кейт Бланшет, Пенелопа Крус, Кристен Стюарт и другие звезды.
Алессандра Амбросио, de Grisogono
Николь Шерзингер, de Grisogono
Винни Харлоу, de Grisogono
Перис Хилтон, de Grisogono
Наташа Поли, de Grisogono
Кейт Бланшет, Trophée Chopard
Джейн Фонда, Trophée Chopard
Петра Немцова, Trophée Chopard
Диана Крюгер, Trophée Chopard
Кейт Бланшет, Vanity Fair x Сhanel
Пенелопа Крус, Vanity Fair x Сhanel
Кристен Стюарт и Карл Лагерфельд, Vanity Fair x Сhanel
Хлоя Севиньи, Vanity Fair x Сhanel
Самые обсуждаемые образы с красных дорожек фестиваля смотрите по ссылке.
Фото: vanityfair.com, Vogue.fr, elle.ru, Instagram