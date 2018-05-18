Ещё
Канны: лучшие бьюти-образы звезд с фестивальных вечеринок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канны: лучшие бьюти-образы звезд с фестивальных вечеринок 

BeautyHack.ru 34 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Традиционно во время Каннского кинофестиваля проходит несколько громких вечеринок: de Grisogono, которую организует одноименная швейцарская компания и ее основатель Фаваз Груози, и Chopard. Vanity Fair совместно с Домом Сhanel также устраивают ужин для самых именитых гостей. В этом году ими стали Диана Крюгер, Кейт Бланшет, Пенелопа Крус, Кристен Стюарт и другие звезды.
Алессандра Амбросио, de Grisogono
Николь Шерзингер, de Grisogono
Винни Харлоу, de Grisogono
Перис Хилтон, de Grisogono
Наташа Поли, de Grisogono
Кейт Бланшет, Trophée Chopard
Джейн Фонда, Trophée Chopard
Петра Немцова, Trophée Chopard
Диана Крюгер, Trophée Chopard
Кейт Бланшет, Vanity Fair x Сhanel
Пенелопа Крус, Vanity Fair x Сhanel
Кристен Стюарт и Карл Лагерфельд, Vanity Fair x Сhanel
Хлоя Севиньи, Vanity Fair x Сhanel
Самые обсуждаемые образы с красных дорожек фестиваля смотрите по ссылке.
Фото: vanityfair.com, Vogue.fr, elle.ru, Instagram
BeautyHack.ru: последние новости
5 фактов о злости, которые изменят вашу жизнь Альфредо Батальер Пинеда: «Правильное питание – это лучший anti-age» Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве53
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»6
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность7
Фанаты, изуродовавшие себя ради сходства с кумирами2
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение