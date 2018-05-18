Откуда берется раздражение?

На работе или среди ближайшего окружения есть человек, который вызывает раздражение. Он и пальцем вас не тронул, а бесит страшно. Манера говорить или что-то особенное в поведении. Знакомая картина? Давайте искать причины и разбираться.

Начнем с того, что раздражение — состояние неприятное и, хуже того, вредное. Поэтому не ищите оправдание, когда в очередной раз будете испытывать болезненную реакцию на кого бы то ни было. Дело не в плохом настроении или ретроградном Меркурии.

«Все, что раздражает в других, может вести к пониманию себя», — говорил Юнг. И он, безусловно, был прав. Другие люди для нас — зеркала. Если вас задевает человек, то это отличный повод считать новую информацию о себе. Ну, например, вас в детстве уверяли, что «высовываться» лишний раз плохо. Вы выросли робким и подавили собственное чувство активности и инициативности. Подумайте, кто вас раздражает теперь? Выскочки, активисты, инициаторы и люди с амбициями, верно? Раздражение не возникает на пустом месте. Это всегда наша реакция на то, что мы себе неосознанно запрещаем. Мы или наши родители. Через раздражение чаще всего проявляются наши подавляемые чувства. И они могут быть какими угодно, будь то злость или пристыженность.

Почему мы всегда замечаем какие угодно мелочи в других, но совсем не умеем смотреть на себя со стороны? Виной тому воображаемый образ себя любимого и, конечно, идеального во всех отношениях. Это свойственно даже неуверенным и тихим личностям (парадокс, но им в первую очередь). Они искренне верят, что виноват кто угодно, только не они сами. Людям по природе не хочется копаться в своих недостатках а уж тем более осознавать их. Но психика устроена так, что чем больше нам в себе что-то не нравится, тем больше мы это не принимаем и проецируем на других.

Еще одна причина, по которой появляется непонятное раздражение, — это зависть. В ней-то совсем не хочется признаваться, согласитесь? И тогда вместо признания, что мы банально завидуем удачливой подруге, мы начинаем на нее злиться. Принимаем ее коммуникабельность за заискивание перед другими, а подвижность и легкость на подъем — за безрассудство и легкомыслие. Или, например, мы можем легко обманывать себя в своих желаниях: заниматься творчеством, считая это чем-то возвышенным, а на самом деле хотим денег и более приземленной деятельности. Боимся признаться себе в собственных мотивах, мысля стереотипным мышлением или оправдывая чужие ожидания.

Есть еще одна причина, по которой мы выходим из себя, — это наше неумение работать со своими границами. Согласились что-то сделать на работе, для родственника или друга через силу, жутко устали. И все. Процесс раздражения по отношению к «виновнику» запущен. Еще бы, вас же заставили делать то, что вам совершенно не хотелось. Тут поможет навык говорить «нет», чтобы не страдать впредь и не подавлять себя. Границы — это наш «домик» и наша безопасность. Их нужно оберегать и отстаивать, а если не получается — пробовать и вводить в привычку новые техники поведения.

К несчастью, раздражение может быть не ситуативной реакцией, а личной устоявшейся чертой. Свойственно оно негативным, эгоцентричным и невоспитанным людям. Тут уже дело не в отзеркаливании, а в банальном неуважении к собеседнику, неумении слушать и реагировать сдержанно.

И переходим к любимому вопросу: что же делать?

Для начала нужно признаться себе, что очередной источник раздражения в лице кого угодно ни в чем не виноват и не желает вам зла. Это правда работает и освобождает нас от негатива. Идеальный вариант — вести дневник, где вы будете подробно описывать, что конкретно вас разозлило в другом человеке и как он должен был поступить, по вашему мнению. Таким образом вы вытащите наружу чувства и эмоции, которые, возможно, вас долго мучили. К тому же прикинете, а нет ли в вас самих замеченного хвастовства или лицемерия. Только будьте с собой предельно честны. Обнаружив причину неприязни, вы ощутите, как раздражение уйдет, и вы о нем забудете. Если вы примете собственные недостатки, то моментально «разрешите» им быть у других. Да и вообще, успокоитесь. Ведь лучше быть спокойным, хоть и неидеальным, правда?

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