У вас на лбу написано. Раскрываем скрытый смысл мимики и жестов

Человек передает информацию не только с помощью слов, но и при помощи невербальных сигналов — мимики, взгляда, позы и жестов. Вместе с психологом Анфисой Калистратовой мы решили разобраться в тайном языке тела, чтобы лучше понимать других.

По жестам и мимике сложно узнать психологию человека, но можно понять, какие эмоции испытывает он в данный момент.

— Сами по себе жесты ничего не означают. Их всегда надо рассматривать в контексте ситуации и ваших личных ощущений в момент диалога. К примеру, то, что человек скрестил руки на груди, еще не означает, что он пытается закрыться. Причина может быть в чем-то еще, — рассказывает Анфиса Калистратова.

По ее словам, во время диалога необходимо в первую очередь ориентироваться на чувства. Одни и те же жесты можно интерпретировать по-разному в зависимости от ситуации. Существует жест, когда человек дотрагивается до носа или потирает руки. Это может быть признаком лжи или же обычного беспокойства. При этом окружающие рассматривают такое поведение как попытку обмана.

— Рядом с человеком, который испытывает волнение или неуверенность, у его собеседника часто тоже растет тревога. Обманщик же, который с помощью лжи пытается повернуть ситуацию в свою пользу, вызывает чувство вины. Возникает ощущение, будто вас к чему-то принуждают. Поэтому, чтобы узнать о намерениях собеседника, очень важно понять свои ощущения в этот момент, — добавила Анфиса Калистратова.

Попробуем разобраться, что могут означать мимика и жесты в различных ситуациях.

Мимика

Проще всего понять об эмоциональном состоянии человека по выражению лица. Так, сильно приподнятые брови и широко открытые глаза могут говорить о крайнем удивлении или повышенном интересе. Когда собеседник испытывает страх, его брови немного подняты, а через лоб проходят горизонтальные морщины. Нахмуренные брови, расширенные ноздри и крылья носа, а также плотно сжатые губы означают, что человек в гневе.

Глаза

Многое о внутренних переживаниях могут сказать глаза. Непроизвольные движения глаз означают тревогу или страх. Глаза «бегают» еще и тогда, когда оппонент врет. Усиленное моргание говорит о возбужденном состоянии. Широкие зрачки бывают у человека в моменты радости или заинтересованности в чем-то, а вот суженные — в моменты злости.

Часто, когда люди врут или испытывают стыд, они опускают или отводят взгляд от собеседника. А если переводят взгляд на окружающие предметы или потолок — это говорит о скуке или падении интереса к беседе.

Поза и жесты

О состоянии человека могут рассказать его поза и движения рук.

Так, руки, сцепленные в замок за спиной, демонстрируют открытость и доверие к окружающим. А вот перекрещенные в области груди говорят о том, что человек пытается отгородиться от окружающих, либо о том, что собеседник ему неприятен. Когда руки расположены вдоль тела, а плечи расправлены, человек испытывает спокойствие, если же они опущены, то скуку или расстройство.

Когда ладони собеседника сжимаются в кулаки или стискивают одна другую, он очень напряжен или испытывает гнев. Если же он прикасается во время разговора к своему носу, почесывает его, он не уверен в своих словах, а возможно, что пытается обмануть оппонента. Нервозность выдают суетливые движения рук, щелканье авторучкой, перебирание различных предметов. В момент принятия решения или во время раздумий люди иногда поглаживают свой подбородок, а при неуверенности или смущении — лоб, уши, затылок.

Стоит отметить, что активная жестикуляция часто вызвана положительными эмоциями, в то время как чрезмерные движения рук являются признаком беспокойства или неуверенности.

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