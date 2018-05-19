Поможем детям. «Смеяться больно. Но мы смеемся»

Двенадцатилетнего москвича Илью Литау в конце прошлого года сбила машина. Прямо рядом с домом. С тяжелой травмой головы и повреждением головного мозга ребенка доставили в больницу. Десять дней Илья пробыл в коме.

После тяжелой операции мальчик заново учился ходить и говорить. Сейчас ему необходима операция для восстановления целостности черепа.

Друзья семьи помогли собрать деньги на титановые пластины, которыми закроют костные дефекты, но оплатить сложную и дорогую операцию у Сергея, папы мальчика, нет возможности. Он воспитывает Илью один — мама ушла от них после развода, когда сыну исполнилось четыре года.

Случилось что-то страшное

Из комы Илья выходил, как он выражается, «очень просто»: разглядел в темноте свет и пошел на него. А когда открыл глаза, увидел свою бабушку, которая дежурила у его кровати.

— Это у меня инстинкт супергероя Флеша, который быстрее всех соображает и бегает, — хвастается Илья, коверкая слова и смеясь над своими оговорками. После комы его речь еще окончательно не восстановилась, буквы и слоги он меняет м­естами.

Но Илья не отчаивается:

— Если бы вы слышали, как я говорил после комы, умерли бы от смеха! Сначала в горле трубка стояла, я мог только шипеть, как змея, а когда ее вынули, я нес всякую абракадабру на неизвестном науке языке. Меня могли понять только папа и бабушка — она раньше учителем русского языка в школе работала, так что любую околесицу разобрать может.

Папа слушает рассказ сына и смеется вместе с ним. Потому что, если папа будет серьезным, Илья поймет: с ним случилось что-то страшное. А раз папа улыбается — значит, все в порядке.

«Удар в висок — и всё»

К своему свету Илюша шел десять долгих суток.

После страшной аварии, которая произошла 8 декабря прошлого года, голову Ильи собирали, как пазл. Операция длилась несколько часов. Восстановление утраченных навыков заняло еще четыре месяца и продолжается до сих пор. Память окончательно не восстановилась, но то злополучное утро мальчик помнит по секундам:

— У нас в школе должен был быть спектакль. Я играл две роли: бездомного и ребенка из приюта. Вышел из дома, сделал всего шаг, чтобы перейти дорогу, а слева — бац! Удар в висок — и всё…

В «прошлой жизни», как выражается Илья, он занимался джиу-джитсу и карате, а еще легкой атлетикой, горными лыжами и виндсерфингом:

— Я падал тысячу раз. Когда тебя опрокидывает противник, надо быстро вскочить, разозлиться и повалить его самого. А когда тебя сбивает машина, ты просто падаешь и ничего уже не чувствуешь — тебя как будто нет. Это странно…

На скорой мальчика доставили в детскую больницу №9 имени Сперанского. Илью осмотрели нейрохирурги и поставили диагноз: тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга.

Илье провели компьютерную томографию головного мозга и костей черепа и установили датчик для контроля внутричерепного давления. Через день мальчику выполнили трепанацию черепа и ввели его в медикаментозную кому.

— Открытые мозги раздражают, — говорит Илья. — Мозг сам по себе висит в голове или плавает — и при этом тормозит и глючит, как старый компьютер. А ты живешь, как в тюрьме. Ничего нельзя! Ни поиграть, ни побегать, даже смеяться долго нельзя — голова начинает болеть. Но мы с папой все равно смеемся.

«Говорить и отжиматься научусь еще»

После выписки сына Сергей изо всех сил оберегает его от болезней и возможных травм:

— Врачи предупредили, что Илюше нельзя болеть. Если вдруг температура подскочит выше 38, ее срочно надо сбивать, иначе могут начаться судороги.

После случившегося одноклассники Ильи присылали ему ободряющие SMS и видео в специально созданном чате.

— Если бы не эта авария, — улыбается мальчик, — я бы никогда не узнал, какие у меня друзья и кто я сам. А правильно говорить и отжиматься я еще научусь.

Месяц назад папа отвез Илюшу на консультацию в московский Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого. Челюстно-лицевой хирург сказал, что мальчику необходима срочная операция по восстановлению целостности черепа. Для этого нужно установить в височную область комбинированные импланты — из титана и собственных тканей ребенка. Иначе Илье грозит деформация черепа и отставание в развитии.

цена жизни

Илью может спасти операция, стоимость которой для семьи неподъемна: 332.243 рубля.

Друзья и коллеги Сергея помогли собрать средства на дорогие индивидуальные импланты. Но на высокотехнологичную операцию денег уже не осталось, а подобные операции из средств госбюджета не оплачиваются.

— За себя я не боюсь, — говорит Илья. — Я больше за папу волнуюсь. Мы с ним очень похожи: любим спорт и попадаем в аварии. Однажды мне приснилось, что он умер и я остался совсем один. Было очень страшно.

Илья смотрит на папу. Папа улыбается… Значит, все будет хорошо.

как помочь

Самый простой способ помочь Илье — отправить SMS со словом ДЕТИ на номер 5542 (только для России, любой оператор связи) — с вашего счета спишется 75 рублей.

Переслать другую сумму можно через банковский перевод:

Благотворительный фонд «Русфонд», ИНН 7743089883,

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ильи Литау

Кроме того, есть и другие способы отправить пожертвование для Ильи, подробнее о них вы можете узнать на сайте https://www.rusfond.ru/donation.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №18-2018.

отчёт

В конце февраля была сделана операция на сердце Даше Вороновой, на которую помогли собрать деньги читатели «Собеседника» и rusfond.ru. Девочке поставили окклюдер, который закрыл отверстие в сердце.

— Первое УЗИ после операции показало: с сердечком все хорошо, и врач сказал, что Даша теперь полноценный человек. Через полгода можно будет уже записаться в спортивную секцию, а через год — и вовсе сдавать нормативы по физподготовке, — рассказывает мама девочки Елена Воронова . — Даша уже не жалуется на одышку и вообще чувствует себя замечательно.

Малышу Мише Мартынову, у которого деформация черепа, благодаря вам удалось собрать деньги на лечение, а именно — на установку специальных шлемов.

— Мне кажется, шлем уже начал исправлять череп Миши, — рассказывает «Собеседнику» Дарья — мама мальчика. — Конечно, в нем голова иногда потеет и мы вынуждены его ненадолго снимать, но мне кажется, что уже очень скоро сынок поправится.

Свой первый шлем мальчик носит уже почти месяц, а когда Миша чуть-чуть подрастет, ему наденут новый шлем — побольше.

А в апреле был госпитализирован Саша Хонин, который страдает от самой тяжелой формы Spina bifida — грыжи спинного мозга (ее иссекли сразу после рождения) и у которого прогрессирует деформация позвоночника. Но мы верим, что мальчик в скором времени пойдет на поправку.

У пятилетней Даши Васяевой из-за врожденного порока сердца была угроза сердечной недостаточности. Это очень опасно.

На операцию для Даши Васяевой читателями газеты «Собеседник» и rusfond.ru было собрано 528.396 руб., слушатели радио «Говорит Москва» собрали 29.752 руб.

Дашу госпитализируют и сделают операцию на открытом сердце уже в мае.

Родители благодарят вас, дорогие читатели, и врачей за то, что их детки теперь смогут жить, как все.