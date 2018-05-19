Поможем детям. «Смеяться больно. Но мы смеемся» 

Двенадцатилетнего москвича Илью Литау в конце прошлого года сбила машина. Прямо рядом с домом. С тяжелой травмой головы и повреждением головного мозга ребенка доставили в больницу. Десять дней Илья пробыл в коме.
После тяжелой операции мальчик заново учился ходить и говорить. Сейчас ему необходима операция для восстановления целостности черепа.
Друзья семьи помогли собрать деньги на титановые пластины, которыми закроют костные дефекты, но оплатить сложную и дорогую операцию у Сергея, папы мальчика, нет возможности. Он воспитывает Илью один — мама ушла от них после развода, когда сыну исполнилось четыре года.
Случилось что-то страшное
Из комы Илья выходил, как он выражается, «очень просто»: разглядел в темноте свет и пошел на него. А когда открыл глаза, увидел свою бабушку, которая дежурила у его кровати.
— Это у меня инстинкт супергероя Флеша, который быстрее всех соображает и бегает, — хвастается Илья, коверкая слова и смеясь над своими оговорками. После комы его речь еще окончательно не восстановилась, буквы и слоги он меняет местами.
Но Илья не отчаивается:
— Если бы вы слышали, как я говорил после комы, умерли бы от смеха! Сначала в горле трубка стояла, я мог только шипеть, как змея, а когда ее вынули, я нес всякую абракадабру на неизвестном науке языке. Меня могли понять только папа и бабушка — она раньше учителем русского языка в школе работала, так что любую околесицу разобрать может.
Папа слушает рассказ сына и смеется вместе с ним. Потому что, если папа будет серьезным, Илья поймет: с ним случилось что-то страшное. А раз папа улыбается — значит, все в порядке.
«Удар в висок — и всё»
К своему свету Илюша шел десять долгих суток.
После страшной аварии, которая произошла 8 декабря прошлого года, голову Ильи собирали, как пазл. Операция длилась несколько часов. Восстановление утраченных навыков заняло еще четыре месяца и продолжается до сих пор. Память окончательно не восстановилась, но то злополучное утро мальчик помнит по секундам:
— У нас в школе должен был быть спектакль. Я играл две роли: бездомного и ребенка из приюта. Вышел из дома, сделал всего шаг, чтобы перейти дорогу, а слева — бац! Удар в висок — и всё…
В «прошлой жизни», как выражается Илья, он занимался джиу-джитсу и карате, а еще легкой атлетикой, горными лыжами и виндсерфингом:
— Я падал тысячу раз. Когда тебя опрокидывает противник, надо быстро вскочить, разозлиться и повалить его самого. А когда тебя сбивает машина, ты просто падаешь и ничего уже не чувствуешь — тебя как будто нет. Это странно…
На скорой мальчика доставили в детскую больницу №9 имени Сперанского. Илью осмотрели нейрохирурги и поставили диагноз: тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга.
Илье провели компьютерную томографию головного мозга и костей черепа и установили датчик для контроля внутричерепного давления. Через день мальчику выполнили трепанацию черепа и ввели его в медикаментозную кому.
— Открытые мозги раздражают, — говорит Илья. — Мозг сам по себе висит в голове или плавает — и при этом тормозит и глючит, как старый компьютер. А ты живешь, как в тюрьме. Ничего нельзя! Ни поиграть, ни побегать, даже смеяться долго нельзя — голова начинает болеть. Но мы с папой все равно смеемся.
фото: Сергей Величкин
«Говорить и отжиматься научусь еще»
После выписки сына Сергей изо всех сил оберегает его от болезней и возможных травм:
— Врачи предупредили, что Илюше нельзя болеть. Если вдруг температура подскочит выше 38, ее срочно надо сбивать, иначе могут начаться судороги.
После случившегося одноклассники Ильи присылали ему ободряющие SMS и видео в специально созданном чате.
— Если бы не эта авария, — улыбается мальчик, — я бы никогда не узнал, какие у меня друзья и кто я сам. А правильно говорить и отжиматься я еще научусь.
Месяц назад папа отвез Илюшу на консультацию в московский Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого. Челюстно-лицевой хирург сказал, что мальчику необходима срочная операция по восстановлению целостности черепа. Для этого нужно установить в височную область комбинированные импланты — из титана и собственных тканей ребенка. Иначе Илье грозит деформация черепа и отставание в развитии.
цена жизни
Илью может спасти операция, стоимость которой для семьи неподъемна: 332.243 рубля.
Друзья и коллеги Сергея помогли собрать средства на дорогие индивидуальные импланты. Но на высокотехнологичную операцию денег уже не осталось, а подобные операции из средств госбюджета не оплачиваются.
— За себя я не боюсь, — говорит Илья. — Я больше за папу волнуюсь. Мы с ним очень похожи: любим спорт и попадаем в аварии. Однажды мне приснилось, что он умер и я остался совсем один. Было очень страшно.
Илья смотрит на папу. Папа улыбается… Значит, все будет хорошо.
как помочь
Самый простой способ помочь Илье — отправить SMS со словом ДЕТИ на номер 5542 (только для России, любой оператор связи) — с вашего счета спишется 75 рублей.
Переслать другую сумму можно через банковский перевод:
Благотворительный фонд «Русфонд», ИНН 7743089883,
КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ильи Литау
Кроме того, есть и другие способы отправить пожертвование для Ильи, подробнее о них вы можете узнать на сайте https://www.rusfond.ru/donation.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №18-2018.
отчёт
В конце февраля была сделана операция на сердце Даше Вороновой, на которую помогли собрать деньги читатели «Собеседника» и rusfond.ru. Девочке поставили окклюдер, который закрыл отверстие в сердце.
— Первое УЗИ после операции показало: с сердечком все хорошо, и врач сказал, что Даша теперь полноценный человек. Через полгода можно будет уже записаться в спортивную секцию, а через год — и вовсе сдавать нормативы по физподготовке, — рассказывает мама девочки Елена Воронова. — Даша уже не жалуется на одышку и вообще чувствует себя замечательно.
Малышу Мише Мартынову, у которого деформация черепа, благодаря вам удалось собрать деньги на лечение, а именно — на установку специальных шлемов.
— Мне кажется, шлем уже начал исправлять череп Миши, — рассказывает «Собеседнику» Дарья — мама мальчика. — Конечно, в нем голова иногда потеет и мы вынуждены его ненадолго снимать, но мне кажется, что уже очень скоро сынок поправится.
Свой первый шлем мальчик носит уже почти месяц, а когда Миша чуть-чуть подрастет, ему наденут новый шлем — побольше.
А в апреле был госпитализирован Саша Хонин, который страдает от самой тяжелой формы Spina bifida — грыжи спинного мозга (ее иссекли сразу после рождения) и у которого прогрессирует деформация позвоночника. Но мы верим, что мальчик в скором времени пойдет на поправку.
У пятилетней Даши Васяевой из-за врожденного порока сердца была угроза сердечной недостаточности. Это очень опасно.
На операцию для Даши Васяевой читателями газеты «Собеседник» и rusfond.ru было собрано 528.396 руб., слушатели радио «Говорит Москва» собрали 29.752 руб.
Дашу госпитализируют и сделают операцию на открытом сердце уже в мае.
Родители благодарят вас, дорогие читатели, и врачей за то, что их детки теперь смогут жить, как все.