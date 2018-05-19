Шотландца попросили помочь с родами его жены. То, как он отреагировал на процесс — это нечто!

USA, Utah, Payson, Man assisting childbirth in hospital

В лесах Шотландии жена Иэна начала рожать посреди ночи, и вызвали врача для оказания помощи в родах.

Для того, чтобы нервный отец был занят, доктор вручил ему фонарь и сказал: «Вот, вы держите его высоко, чтобы я мог видеть, что делаю.»

Вскоре, маленький мальчик родился.

— Эй, Йен!— сказал доктор. — Не спешите опускать фонарь… Я думаю, что есть еще один маленький.»

В течение нескольких минут он достал еще одного малыша.

— Нет, нет, не торопись опускать этот фонарь, парень… Кажется, есть еще один! — крикнул доктор.

Затем Йен в недоумении почесал голову и спросил доктора: Может быть, они лезут на свет?»