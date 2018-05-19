Конкурс «Мисс Офис» продолжается: названы апрельские полуфиналистки

Месяц назад мы начали рассказывать о масштабном проекте — международном конкурсе красоты, который проводится в городах России. В марте 2018 года кастинги прошли в Новосибирске, Симферополе, Москве и Казани. Тогда полуфиналистками стали архитектор, офис-менеджер, бухгалтер, доцент, управляющий и даже делопроизводитель в штабе ВДВ. Теперь подоспели результаты второй волны кастингов.

В апреле 2018 года состоялись первые кастинги в истории Международного конкурса красоты «Мисс Офис» в столице Республики Казахстан городе Астана и в городе Пермь. Ну и по традиции Екатеринбург и Воронеж приняли оргкомитет и показали своих офисных красавиц. По итогу отбора сразу 11 девушек получили шанс представить свой город в полуфинале конкурса. Среди них — офис-менеджер, финансовый аналитик, инженер программного обеспечения, делопроизводитель МВД России

Международный конкурса красоты «Мисс Офис» был учрежден в 2010 году компанией «Комус» и проходит при поддержке Passion.ru . За восемь лет в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок от участниц со всей России. В 2018 году планируется провести 26 региональных кастингов.

Каждая из претенденток на участие должна заполнить заявку на сайте конкурса. Очень часто девушки отправляют анкеты с фотографиями, которые на их взгляд отражают красоту и грацию. Но оргкомитет конкурса не всегда способен видеть так, как видит себя участница, поэтому на помощь приходят ссылки на социальные сети девушки. Уж здесь-то специалисты удостоверятся в своем выборе. Но не всегда всё проходит так гладко, очень часто девушки скрывают свои аккаунты и представителю команды «Мисс Офис» приходится ой как не сладко.

После заочного отбора с участницами встречается региональный организатор кастинга, который дает участницам напутствия и объясняем все, вплоть до того, как ходить по подиуму. В день кастинга участницы, которых объединяет воля к победе, черные туфли и черные юбки-карандаши, показывают себя во всей красе.

Региональные и федеральные кастинги состоят из двух частей. Первая часть — визитка: здесь девушка представляется, рассказывает о своей профессии и о компании, в которой работает. Также это время для судей, чтобы задать свои вопросы. Вторая часть кастинга — творческий номер. В этом состязании задача претенденток на титул «Мисс Офис» — показать свой талант и, возможно, удивить судей.

Сезон кастингов в «Мисс Офис» идет с марта по август. Осенью начнется интернет-голосование на официальном сайте, там же можно подать заявку на участие.

Фото: архивы пресс-служб