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Московский планетарий ждет влюбленных на романтические свидания
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Московский планетарий ждет влюбленных на романтические свидания 

Мир24 1 час назад
Московский планетарий открывает сезон романтических свиданий в Парке Неба. Влюбленным парам предложат вечернюю экскурсию и наблюдения в телескоп.
«Влюбленных романтиков ждет экскурсия только для двоих от лучшего экскурсовода Московского Планетария и астрономические наблюдения. Вы сможете рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы», — сообщается на сайте учреждения.
Время проведения программы с 21.00 до 22.00 мск. Заявки необходимо присылать минимум за три дня до планируемой даты посещения.
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