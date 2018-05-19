Московский планетарий ждет влюбленных на романтические свидания

Московский планетарий открывает сезон романтических свиданий в Парке Неба. Влюбленным парам предложат вечернюю экскурсию и наблюдения в телескоп.

«Влюбленных романтиков ждет экскурсия только для двоих от лучшего экскурсовода Московского Планетария и астрономические наблюдения. Вы сможете рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы», — сообщается на сайте учреждения.

Время проведения программы с 21.00 до 22.00 мск. Заявки необходимо присылать минимум за три дня до планируемой даты посещения.

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