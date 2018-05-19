Садоводам на заметку: ученые аграрного университета рассказали, что пора высаживать в огороде

Уральским садоводам пора высаживать картофель, редис, землянику, томаты, огурцы, перцы, баклажаны, а также зеленные и плодово-ягодные культуры. Об этом рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

«При посадке земляники важно оборвать все соцветия и подготовить хорошую почву: 4–6 килограмма торфа или перегноя на квадратный метр земли, также добавить золу, агрокремний и двойной суперфосфат, — отмечает Карпухин. — Растения необходимо сажать на расстоянии не менее 20 сантиметров друг от друга, оставляя промежутки в междурядьях по 60–80 сантиметров».

Землянику нужно обильно поливать, отмечает специалист.

При высадке томатов, огурцов, перца и баклажанов в теплицу нужно подготовить хорошую почву и заранее пролить лунки. А вот после посадки сразу поливать не нужно.

«Для томата и огурца важно выдержать первый период выращивания, до появления плодов на третей кисти, с ограничением полива для того, чтобы ограничить излишний рост стебля и листьев, — объясняет ученый. — Для перца необходим обильный полив. В обратном случае у него древеснеет стебель, и растение стареет. Это грозит маленьким урожаем. Если вы заметили в центре развилки на стебле перца цветок — его необходимо убрать, иначе он заберет на себя все питательные вещества».

Культуры, высаженные в теплице, стоит подвязать к шпалере. Также садоводам советуют запастись дугами и укрывным материалом, так как еще возможны заморозки.

По словам Михаила Карпухина, самое время сажать плодовые и ягодные культуры. При этом, для правильной посадки плодового дерева, следует подготовить почву.

«Нужно подготовить яму глубиной около 60 сантиметров и метр в диаметре, — объясняет ученый. — При этом почву с верхнего слоя необходимо откладывать в одну сторону, а глинистую — в другую. С верхним слоем почвы смешать 4 ведра торфа или перегноя, 600–800 граммов любых сложных удобрений с содержанием не менее трех полезных элементов: азот, калий, фосфор. Если почва кислая — проверить это можно с помощью индикаторной бумажки, в нее необходимо также добавить0,5 килограммов золы и 200–400 граммов извести».

В центр ямы рекомендуется вбить кол — он пригодится для подвязки молодого дерева. После этого советуют сделать из плодородной почвы холмик, по которому нужно расправить корневую систему саженца.

«Затем засыпать оставшейся частью плодородной земли, слегка ее утрамбовывая, до уровня 4–5 сантиметров выше корневой шейки (переход ствола в корень), — пояснил декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин. — Именно на такую глубину каждый год оседает почва. Из глинистой почвы диаметром 1 метр делаем бортики для лунки. Они помогут правильно распределять влагу при поливе. После посадки плодового дерева его необходимо пролить водой — будет достаточно 2–3 ведер».

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