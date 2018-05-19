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Комсомольский «Питон» пополнился василисками
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Комсомольский «Питон» пополнился василисками 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня в Комсомольский зооцентр «Питон» прибыли новые ящерицы и змеи, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В частности, коллекция этого зоологического уголка города Юности сегодня пополнилась двумя йеменскими хамелеонами, парой ящериц Анолис Алисона, парой гекконов Фельзума Мадагаскарская, тремя шлемоносными василисками — дневными ящерицами с длинными пальцами и острыми когтями. А также приехали самочка лемура и самец дикобраза.
— Возможно, мы новичков определим на карантин, посмотрим на их состояние, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» завотделом зооцентра «Питон» Елена Калугина. — Совсем скоро посетители смогут их увидеть.
Посмотреть на питомцев зооцентра можно ежедневно кроме понедельника с 10 до 20 часов. Цена билета для взрослых — 250 рублей, для детей от трех до 14 лет — 150 рублей. Кстати, с 1 июня в зооцентре заработает уличный пруд для водоплавающих птиц, в котором в течение лета будут жить три хохлатых утки.
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